OnePlus telefonlar için AI Eraser özelliği duyuruldu

OnePlus akıllı telefonlar için ilgi çekici yeni bir yapay zeka aracı duyuruldu. Çinli şirket, fotoğraflardan istenmeyen nesneleri kaldırmak için işlev gösteren yeni AI Eraser özelliğini kullanıcılara sundu. Markanın bu hamlesi, LLM destekli üretken yapay zekaya yönelik büyük ilk faaliyeti olarak dikkatleri üzerine çekti. Duyurulan bu yenilik, çok yakında OnePlus’a ait cihazlara daha fazla AI aracı geleceğine ilişkin ipucu verdi.

OnePlus’ın tanıttığı yeni yapay zeka aracı, mobil fotoğrafçılar için büyük bir kolaylık sağlayacak. Bu sayede kullanıcıların, çektikleri fotoğraflarda istemedikleri nesneleri yalnızca birkaç saniyede ortadan kaldırmalarına olanak tanınacak. İşte ayrıntılar…

OnePlus, AI Eraser aracı ile Google ve Samsung’a meydan okuyor

AI Eraser özelliği elbette ki ilk kez OnePlus tarafından kullanılmıyor. Bilindiği üzere bu teknolojiyi daha önce ilk kez Google imzasıyla görmüştük. Başlangıçta sadece Pixel serisi akıllı telefon modellerine özel olarak gelen bu araç, şu anda Google One aboneliğine sahip olan tüm kullanıcılar tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor.

Google’dan sonra ise Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü Galaxy S24 serisi akıllı telefon modellerinde Galaxy AI yapay zeka hizmetine bağlı olarak benzer bir özellik sundu. Şimdi OnePlus da bu yarışa dahil olmaya karar verdi. Şirket, yapay zeka tabanlı fotoğraf düzenleme aracını karşımıza çıkararak Google ve Samsung’a meydan okudu.

9to5Google’ın haberine göre OnePlus’ın tanıttığı AI Eraser özelliği Samsung ve Google’ın araçlarına oldukça benzer bir şekilde çalışıyor. Kullanıcılar pratik bir şekilde galeride yer alan fotoğraflardaki insan, nesne ve hataları son derece kolay biçimde ortadan kaldırıyor. Yapay zeka tarafından otomatik olarak optimize edilen görüntüde, kaldırılan nesnelerin yerini bağlama uygun bir arka planın alacağı aktarılıyor.

AI Eraser özelliğini alacak OnePlus telefonlar belli oldu

OnePlus’ın yeni AI Eraser özelliği çok yakında birçok modelde yer alacak. Bu ay kademeli bir şekilde dağıtılacak olan işlev, açıklanan bilgilere göre ilk olarak OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus 11, OnePlus Open ve OnePlus Nord CE 4 modellerinde karşımıza çıkacak.

Şimdilik AI Eraser ile ilgili bazı soru işaretleri mevcut. Şirket henüz bu özelliğin OxygenOS güncellemesiyle mi kullanıcılara sunulacağını, yoksa Fotoğraflar uygulamasına gelecek bir güncellemeyle birlikte mi yayınlayacağı bilinmiyor. Öte yandan bu yapay zeka aracının internet bağlantısı gerektirip gerektirmeyeceği şu anda bilinmiyor.