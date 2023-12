Canlı turnelere veda eden KISS dijital avatarlara dönüştü

Ünlü Amerikan hard rock grubu KISS, Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde yer alan Madison Square Garden’da The End of the Road adlı veda turunun son konserini hayranlarına sergiledi. Artık turnelere veda ettiğini açıklayan grup, yine de bunun bir son olmadığını, teknolojik bir ortaklıkla beraber grubun var olmaya ve hayranlarıyla buluşmaya devam edeceğini açıkladı.

Son KISS konserinde gitarist Tommy Thayer, davulcu Eric Singer ve grubun kurucuları olan Paul Stanley ile Gene Simmons dijital avatar görüntülerini sergilemek için sahneden ayrıldı. Bu esnada sahne, “God Gave Rock and Roll to You” şarkısıyla açıldı ve müzik tarihine geçme potansiyeline sahip sıra dışı bir teknolojik performans ortaya konuldu.

KISS dijital avatarlarını George Lucas’ın şirketine hazırlattı

Hard rock dinleyicilerinin hayranı olduğu ve yıllardır etkileyici performansıyla adından sıkça söz ettirmeye devam eden KISS grubu, dijital avatarlarını yaratmak için ünlü Star Wars serisinin yaratıcısı olan George Lucas’ın özel efekt şirketi Industrial Light & Magic tarafından Pophouse Entertainment Group ortaklığıyla sunuldu.

KISS’in bu sıra dışı dijital dönüşümü elbette ki bir ilk değil. Daha önce de Industrial Light & Magic ile Pophouse Entertainment Group yine benzer bir proje için bir araya geldi. İki firma, efsanevi ABBA grubunu uzun süredir dijital avatarlarıyla sahneliyor. ABBA’dan sonra şimdi KISS de benzer bir “hologram turnesine” hazırlanıyor.

“Üç farklı kıtada aynı anda KISS konseri”

Yeni bir dijital kimlik yaratan KISS, hayranlarını bu hamleyle heyecanlandırmayı başarıyor. Bu teknolojinin arkasında yer alan Pophouse Entertainment CEO’su Per Sundin, hayranlara sunulan bu yeni teknolojinin KISS mirasını sonsuza kadar sürdürmeye katkıda bulunacağını ifade ediyor.

Bu sayede grubun sanal bir performans sırasında sahneye çıkmak ve fazladan efor göstermek zorunda kalmadığını ifade eden yönetici, böylelikle üç farklı kıtada, üç farklı şehirde aynı anda KISS’in konser verebilmesinin mümkün bir hale geleceğini paylaşıyor.

Grup üyeleri yeni dijital avatarlarında süper kahraman gibi tasvir edilen bir görünüme sahip olacak. Her bir üye farklı, müzik performanslarının yanı sıra ayrı birer görsel efekt de sergileyecek. Bu etkileyici teknoloji için sanatçıların hareket yakalama kostümleriyle çalıştığı belirtiliyor. KISS’in dijital konserlerinin ne zaman başlayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

KISS’in dijital avatarlarını tanıttığı “Yeni bir dönem başlıyor” (A new era begins) başlıklı YouTube videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz: