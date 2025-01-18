Samsung ikonik Over the Horizon zil sesini yeniledi

Samsung, ikonik Over the Horizon zil sesini güncelledi.

İlk kez 2011 yılında hayatımıza giren zil sesi için şirket, her yıl yeniden düzenleme geleneğini devam ettiriyor.

Bu yılki yorumda Jacob Mann, daha enerjik bir versiyon ortaya çıkardı.

Samsung, ikonik “Over the Horizon” zil sesini her yıl güncelleme geleneğini sürdürüyor. Zil sesinin 2025 versiyonu, büyük bir caz grubunun dinamikleriyle dolu ve parlaklık ile zengin bir enstrümantal paleti birleştirerek günlük yaşamın enerjik ritmini aktarıyor.

Düzenleme Los Angeles doğumlu ünlü piyanist ve besteci Jacob Mann tarafından gerçekleştiriliyor. Kayıt ve mastering süreci mühendis Will Kennedy tarafından, surround ses ve müzikal atmosfere derinlemesine dalma sağlayan Dolby Atmos teknolojisi kullanılarak hayata geçiriliyor.

“Daha doğal ve ilham verici bir ritim”

Besteci Jacob Mann, eserinde zamanın geçişi kavramını kullanarak günün her anına ait duyguları müzik aracılığıyla aktarmak istedi. Kompozisyon, sabahı simgeleyen yumuşak piyano sesleriyle başlıyor ve yavaş yavaş akşam şehrinin dinamik notalarına doğru ilerliyor.

Düzenlemede saksafon, üflemeli çalgılar ve trompet kullanılıyor. Bu da müzik çalışmasına enerji ve ifade katıyor. Mann’in yenilenen Over the Horizon müziği ile ilgili yorumu şu şekilde oluyor:

“Sabahın sakinliğinden şehrin gece hayatının enerjisine kadar yeni bir günün neşesini ve beklentisini müzikle ifade etmek istedim. Bu kompozisyonu yaratmak yaratıcı bir oyun gibiydi: Doğal ve ilham verici bir ritim yaratmak için farklı müzik unsurlarını denedim.”

Mükemmel sesi elde etmek için Will Kennedy, enstrümanların en ince ayrıntılarını yakalayabilen özel bir kayıt ortamı yarattı. Dolby Atmos’un kullanılması sesin yüksekliğini ve canlılığını aktarmayı mümkün kılarak dinleyicinin müzik kompozisyonunun merkezinde olmasını sağladı.

Over the Horizon zil sesinin kökeni

Samsung’un ikonik zil sesi Over the Horizon etkileyici bir geçmişe sahip. Kullanıcıların ilk kez 2011 yılındaki Galaxy S II akıllı telefon modelinde gördüğü ses, Joong-sam Yun tarafından bestelendi. Marka daha sonra bu sesi neredeyse tüm cihazlarının müzik kütüphanesinde sergilemeye başladı.

Zil sesinin ilk versiyonları Samsung tarafından şirket içinde yapıldı. Sonraki versiyonlarda ise marka global çapta ses getiren müzisyenlere yöneldi. Bu isimler arasında Quincy Jones, Icona Pop ve BTS gibi isimler yer aldı. Son olarak şirket Jacob Mann’in kapısını çaldı.

Samsung, Over the Horizon’un yıllık uyarlamasıyla teknoloji ve sanat arasındaki bağlantıyı vurgulamaya devam ediyor. 2024 versiyonu gelenek ve modernliğin birleşimine odaklanırken, 2025 versiyonu canlı müzik ritimlerine ve zengin enstrümantal performanslara odaklanıyor.

Güney Koreli teknoloji devi, müziğin günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelebileceğine ve kullanıcıların geleceğe dair olumlu ve kendinden emin hissetmelerine yardımcı olabileceğine inanıyor. Yeni zil sesi yakın gelecekte Samsung cihaz sahiplerinin kullanımına sunulacak.