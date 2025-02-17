Assassin’s Creed Shadows konsollarda üstün bir deneyim sunacak

Assassin's Creed Shadows, 20 Mart tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformlarında yayınlanacak.

Merakla beklenen oyun, PS5 ve Xbox Series X'te 4K 60 FPS modunu destekleyecek.

Oyunseverlerin ilgiyle karşıladığı yapım, ön sipariş döneminde büyük beklentiler yaratan sonuçlar elde etti.

Ubisoft, Assassin’s Creed Shadows ile ilgili bazı merak edilen sorulara yanıt getirdi. Büyük bir sabırsızlıkla beklenen oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S sürümleri de dahil olmak üzere ilginç ayrıntıları ortaya çıktı. Açıklanan detaylara göre oyun, yeni nesil konsol cihazlarında üstün bir görsel deneyime ev sahipliği yapacak.

Ubisoft’un Baş Teknoloji Sorumlusu Pierre F. yaptığı açıklamada, Assassin’s Creed Shadows’un PlayStation 5 ve Xbox Series X’te 2.160p’ye kadar çözünürlük ölçeklemesiyle 60 FPS’de akıcı bir oyun deneyimi sunabilen bir performans moduna sahip olacağını açıkladı. Fakat şirket henüz oyunda kullanılabilecek diğer grafik modlarına ilişkin bir bilgi vermedi.

Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft için önemli bir dönüm noktası olacak

Pierre F.’ye göre oyunun lansmanından önce grafik modlarına ilişkin daha fazla detay açıklanacak. Çıkış tarihi 20 Mart olarak belirlenen oyun hakkında yeni ayrıntıların ortaya çıkması pek de uzun sürmeyecek. Ubisoft’un, şirketin önemli finansal zorluklarla karşı karşıya olduğu kritik bir zamanda olası bir dönüm noktası olarak görülen bu oyundan beklentileri oldukça yüksek durumda.

Son mali rapora göre oyunun ön siparişleri Assassin’s Creed Odyssey ile aynı seviyede seyrediyor. Bununla birlikte serinin tarihinde en çok satan ikinci oyun olarak öne çıkıyor. Oyunu seride yalnızca Assassin’s Creed Valhalla geçmeyi başarıyor. Ön sipariş rakamlarında pozitif sonuçlar yakalayan oyunların genellikle büyük pazar başarılarına ulaştığı biliniyor.

Yine de oyunseverlerin beklentilerinin karşılanıp karşılanmayacağını ancak oyunun gerçek lansmanı belirleyecek. Assassin’s Creed Shadows’un ticari açıdan başarılı olması, Ubisoft için yeni bir soluk anlamına gelecek ve şirketin pazardaki konumunu sağlamlaştırmaya yardımcı olacak.

Merakla beklenen Assassin’s Creed Shadows oyunu 20 Mart tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için piyasaya çıkacak. Ön siparişlerin yarattığı heyecan, oyunun Odyssey ve Valhalla’nın başarısını tekrarlayabileceğini akıllara getiriyor.

Assassin’s Creed Shadows (PC) sistem gereksinimleri geçen ay resmi olarak duyurulmuştu. Merak ediyorsanız ilgili içeriğe göz atabilirsiniz.