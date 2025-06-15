Google bu yıl bir uygulamasının daha fişini çekiyor

Google, Instant Apps özelliğini Aralık 2025'te resmi olarak kullanımdan kaldıracak.

Google'ın bu özelliği, kullanıcıların Play Store mağazasından tam kurulum yapmaya gerek kalmadan uygulamanın bazı kısımlarını deneyebilmelerine imkan sağlıyordu.

Fakat şirket, bu özelliğin az kullanıldığı gerekçesiyle fişini çekmeye karar verdi.

Google Play Store mağazasında resmi olarak 2017’de tanıtılan Instant Apps özelliği, uygulamaları telefonunuza yüklemeden önce Android’de test etmenize olanak tanıyor. Kullanıcılar için son derece ilginç bulunan bu özellik, Google tarafından 2025’in sonuna kadar kullanımdan kaldırılacak.

Peki ya neden? Şirket bu konuya cevap olarak “çok az kullanıma” işaret ediyor. Instant Apps altyapısının yeteri kadar ilgi görmediğini fark eden şirket, bu yıl sonuna doğru uygulamasının fişini tamamen çekmeyi planlıyor.

Instant Apps için yolun sonu

Android Authority’den gelen bilgilere göre geliştirici Leon Omelan, fare imlecini özellik ile ilgili bir kod satırının üzerine getirdiğinde Instant Apps’in sonlandırıldığına dair uyarıyı bulduğunu bildiriyor:

“Instant Apps için destek Google Play’den Aralık 2025’te kaldırılacak. Yayınlama ve tüm Google Play Anlık API’leri artık çalışmayacak. Android Studio Otter Özellik Bırakma’da araç desteği kaldırılacak.”

Google’ın bu özelliğii çok basit bir şekilde çalışıyor. Play Store’da uyumlu bir uygulama açtığınızda, uygulamayı tamamen yüklemenize gerek kalmadan, uygulamanın önizlemesini denemek için “Şimdi test et” veya eşdeğerine dokunmanız yeterli oluyor. Bu da kullanıcıların uygulamanın ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını görmek için hızlı bir test yapmasına olanak tanıyor.

Google neden Instant Apps’i kapatıyor?

Google’ın bu kararı ile ilgili henüz kamuoyuna resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak yine de şirket, The Verge’e Instant Apps’in yıl sonunda sonlandırılacağını doğruladı.

Google’a göre bu karar, özelliğe düşük sayıda abone olunmasından kaynaklanıyor. Düşük benimseme oranı yalnızca kullanıcılardan değil, geliştiricilerden de kaynaklanıyor.

Bunun nedeni ise Instant Apps’i uygulayıp uygulamamaya karar vermenin onlara kalmış olması olarak belirtiliyor. Fakat birçok kişi için dahil olan iş göz önüne alındığında, orijinal uygulamalarının bir tür minyatür versiyonunu geliştirmeye değmiyor.

Google temsilcisi Nia Carter son olarak şunları ekliyor: