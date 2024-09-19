Çağrı cihazı nedir ve nasıl çalışır? Lübnan’da nasıl bombaya dönüştürüldü?

Bu hafta Lübnan’da gerçekleşen eşzamanlı korkunç patlamalar sonrası “çağrı cihazları nedir ve nasıl çalışır?” sorusu gündem olmaya başladı. Akıllı telefonların son derece yaygın olmasına rağmen uyarı ve kısa mesaj almak için kullanılan bu elektronik cihazlar, güvenilirlik faktörü nedeniyle başta hastane olmak üzere günümüzde halen çeşitli yerlerde iletişim amacıyla kullanılmaya devam ediyor.

Küçük bir kutu şeklinde olan bu cihazlar, kendi radyo frekansları üzerinden mesaj ve sesli uyarı almanızı; dolayısıyla da kesintiye uğrayabilen, bağlantı sorunu yaşanabilen ya da ele geçirilebilen cep telefonu şebekelerinden geçmeden iletişim kurmanıza yardımcı oluyor. Peki ya Lübnan’daki patlamalar ile birlikte gündem olan bu cihazlar nasıl çalışıyor? Bu içeriğimizde sizler için “çağrı cihazı nedir, ne işe yarar, nasıl çalışır, avantajları ve dezavantajları nelerdir?” gibi merak edilen sorulara yanıt getirdik. İşte ayrıntılar…

Çağrı cihazı nedir?

Çoğunlukla acil durumlarda kullanıcıların birbirleriyle hızlı bir şekilde iletişim kurmasına fayda sağlayan çağrı cihazları, belirli bir frekans üzerinden radyo sinyalleri alarak hizmet vermektedir. Genellikle metin mesajları ya da kısa sesli mesajlar iletmenize yardımcı olan bu cihazlar, başta sağlık sektörü olmak üzere aciliyet ve güvenlik taşıyan birçok alanda halen tercih edilebilmektedir.

Taşınabilir yapısıyla öne çıkan bu cihazlar, aynı zamanda dayanıklı ve uzun ömürlü yapısıyla da öne çıkmaktadır. Doktor, hemşire, polis, itfaiye, acil servis ekipleri ve güvenlik personelleri gibi farklı alanlarda kullanılan bu cihaz, çoğunlukla pratik ve güvenli yapısıyla dikkatleri üzerine çekmektedir.

Çağrı cihazlarının avantajları ve dezavantajları neler?

“Çağrı cihazı nedir?” sorusunu detaylı bir şekilde açıkladıktan sonra bu cihazların avantaj ve dezavantajlarından da bahsetmekte fayda var. Bu cihazların en büyük ayrıcalıklarından bir tanesi, hızlı iletişim sağlanması gereken senaryolarda kullanışlı bir yapıya sahip olmasıdır. Çağrı cihazı üzerinden kullanıcılar anında karşı tarafa mesaj ileterek sorunsuz ve çabuk bir iletişim sağlayabilir.

Çağrı cihazlarının bir diğer önemli avantajı ise geniş kapsama alanı olarak bilinmektedir. Bu cihazlar radyo frekanslarından yararlanarak geniş bir alanda iletişim kurmaya yardımcı olur. Öte yandan bu ürünlerin dayanıklılık konusunda da öne çıktığını belirtelim. Çoğunlukla sağlam malzemelerden üretilen çağrı cihazları, böylelikle pek çok zorlu koşul altında rahatlıkla kullanılabilir.

Uzun pil ömrüne sahip olan çağrı cihazları, uzun süre kullanıcıların kesintisiz bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olur. Ayrıca bu cihazlar basit arayüzleri sayesinde son derece kolay bir kullanım imkanı yaratmaktadır. Kullanıcılar herhangi bir eğitime ihtiyaç olmadan bu cihazları kullanabilir.

Ancak çağrı cihazlarının bazı avantajlarından da bahsetmekte fayda olacaktır. Bu cihazların en büyük problemi sınırlı mesaj kapasitesidir. Kullanıcılar telsiz üzerinden yalnızca kısa metin mesajları ya da sesli mesajlar gönderebilir. Öte yandan çoğu çağrı cihazının tek yönlü bir iletişime sahip olduğunu da ekleyelim.

Günümüzde kullandığımız akıllı telefonlara göre birçok sınırlamaya sahip olan çağrı cihazları internet bağlantısı ve GPS gibi özelliklerden de yoksundur. Belirli senaryolarda radyo frekanslarının çeşitli engellerden etkilenebileceği ve bunun sonucunda birtakım sinyal kesintileri yaşanabileceği bilinmektedir.

Ayrıca bu cihazların güvenlik açısından da bazı risklere sahip olduğunu hatırlatalım. Gerekli güvenlik tedbirleri alınmadığı takdirde iletilen bazı mesajlar radyo frekansları üzerinden başta kişiler tarafından dinlenebilir.

En popüler çağrı cihazı modelleri

İlk çağrı cihazı Alfred J. Gross tarafından geliştirildi. Gross, 1949 yılında telefon çağrı sisteminin patentini alarak bu teknolojiye öncülük etti. Bu cihazların ticari hale gelmesi ise 1956’yı buldu. Bu tarihte Motorola hastane personelleri ve iş insanları için geliştirdiği ürünüyle yeni bir teknolojinin kapısını insanlara açtı.

Çağrı cihazlarının popülaritesinin artması ise 1959 yılında gerçekleşti. Bu tarihte yine Motorola başta bir yenilikçi projeye daha imza atarak Pageboy 1 modelini tüketicilerle buluşturdu. Ticari anlamda ilk büyük çağrı cihazı olarak da tarihte kendine yer bulan ürün kısa süre içinde dünya çapında büyük bir ses getirdi.

Günümüzde ise pek çok çağrı cihazı modeli piyasada yer alıyor. Bunlar arasında öne çıkan seçeneklerden bir tanesi, yine Motorola’nın geliştirdiği Minitor VI olarak biliniyor. Bu cihaz suya dayanıklı yapısıyla öne çıkarken, aynı zamanda uzun pil ömrü ve acil durumlarda yüksek ses destekli alarm işleviyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda cihazın farklı frekanslar için programlanabilir çalışma yeteneği de bulunuyor.

Sağlık sektöründe en çok kullanılan telsiz modeli Apollo 924 olarak biliniyor. Büyük bir ekran ile karşımıza çıkan bu ürün, geniş mesaj kapasitesi ve sessiz ortamlar için titreşim desteği sayesinde öne çıkıyor. Güvenlik sektöründe kullanım senaryolarına göre programlanabilir Swissphone DE920 çok satan bir model olarak boy gösterirken, Unication G1 ise çoğunlukla itfaiye ve acil servislerin aradığı ihtiyaçları karşılıyor. Öte yandan 85 güne kadar pil desteğiyle dikkat toplayan Gold Apollo AR-924 modeli en zorlu şartlara bile dayanıklı yapısı, olağanüstü sinyal gücü ve USB-C şarj özelliği ile askeri amaçlarla kullanılabiliyor.

Çağrı cihazları Lübnan’da nasıl birer bomba haline geldi?

Lübnan’da Hizbullah üyelerine ait düzinelerce çağrı cihazı bu hafta Salı günü eşzamanlı bir şekilde patladı. The New York Times’ın haberine göre bu cihazların içinde İsrafil tarafından yerleştirilen çeşitli patlayıcılar yer alıyordu. Akıllı telefonlardan farklı olarak radyo dalgalarını kullanan bu cihazlar, hackerlar tarafından ulaşılması zor bir teknoloji olduğu için Hizbullah üyeleri tarafından benimseniyordu.

İddialara göre Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, özellikle de Lübnan’ın İsrail ile olan Güney sınırında ön saflarda yer alan askerlerden akıllı telefon kullanmayı bırakmalarını, bunun yerine çağrı cihazları üzerinden haberleşmelerini istediği belirtiliyor. Al Jazeera’nin haberine göre Lübnan güvenlik kaynakları, içinde patlayıcı yer alan çağrı cihazlarını yaklaşık beş ay önce ithal etti. Cihazın içinde yaklaşık 50 gram ağırlığa sahip patlayıcı madde tespit edildiği ifade edildi.

Bir Hizbullah üyesi çağrı cihazlarının patlamadan hemen önce ısınmaya başladığını söyledi. Bununla birlikte ithal edilen telsizlerin, daha önce Hizbullah tarafından pek de tercih edilmeyen bir markaya, yani Gold Apollo firmasına ait olduğu da vurgulandı. Son olarak İran devlet haber ajansı IRNA’nın paylaştığı bilgilere göre Lübnan hükümeti telsiz sahibi tüm vatandaşlarına bu cihazları derhal çöpe atmaları yönünde bir çağrıda bulundu.