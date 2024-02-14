Bitcoin, 2021’den beri ilk kez 50 bin doları gördü

Kripto para dünyası son dönemlerde oldukça hareketlendi. Popüler kripto para birimi Bitcoin kısa bir süreliğine de olsa 50 bin dolar sınırını aşmayı başardı. BTC değeri ilk defa 2021 yılından beri bu seviyeleri görmüş oldu.

Kasım 2021 döneminde zirve noktayı gören ve 69 bin dolar değere ulaşan Bitcoin, son yıllarda ne yazık ki bu istikrarını koruyamadı. Fakat yine de bu yıl yüzde 16,3 büyüme kaydeden popüler kripto para birimi, en son 27 Aralık 2021 tarihinde ulaştığı 50 bin dolar seviyesine yeniden tırmandı. Geçen yılın başından beridir yaklaşık değerini üç kat artırarak dikkat toplayan BTC, yeniden ivme elde etmeye başladı.

Bitcoin (BTC) değeri neden yükseldi?

Bitcoin değer artışı pek çok kişinin merakını üzerine çekti. Bitcoin’in elde etmiş olduğu bu etkileyici büyüme, tahminlere göre Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 10 Ocak tarihinde alınan kararla ilişkilendiriliyor. Bu tarihte SEC’in ABD’de ilk Bitcoin spot EFT’lerini kullanıma sunduğu biliniyor.

SEC’ten gelen kararla beraber yatırımcılar Bitcoin’den hisse senetleri ya da yatırım fonları gibi faydalanma imkanı sağlıyor. Potansiyel olarak büyük bir yeni yatırımcı kitlesine kapı aralayan bu hamle, BTC’nin değerini yükseltmeye de önemli ölçüde katkıda bulunuyor.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) uzun bir süredir spot Bitcoin EFT’lerini onaylama konusunda çekimser bir tavır sergiliyordu. Bunun sebebi ise oldukça netti. SEC, bu kararın piyasadaki dolandırıcılık ve manipülasyonu tetikleyeceğini, bu konuda insanların savunmasız kalabileceğini ileri sürüyordu. Bu sebeple yıllardır ertelenen onay kararı, artık nihayet kripto para dünyasının olgunlaştığına ve istikrarlı bir ilerleyiş sergileyeceğine vurgu yapıyor.

Elbette ki Bitcoin’in yükselme sebebi yalnızca SEC kararına bağlı değil. Bunun yanı sıra analistler, ABD Merkez Bankası’nın Mayıs ayında gerçekleştirmesi beklenen olası bir faiz indirimine işarett ediyor. Düşük faiz oranlarıyla birlikte daha yüksek kazanç vaat eden kripto para birimleri gibi riskli yatırımlara yönlenme tercihleri, BTC’ye olan talebi ve doğal olarak BTC’nin değerinin artmasına yardımcı oluyor.

Haftalık kripto para girişi 1 milyar doları geride bıraktı

CoinShares tarafından aktarılan bilgilere göre kripto para piyasası bu hafta 1,1 milyar dolar genel giriş sağlayarak yılbaşından bu yana 2,7 milyar dolarlık girişe ulaştı.

CoinShares’ın raporuna göre kayıt altına alınan girişlerin önemli bir kısmı spot Bitcoin EFT ürünü olarak gerçekleşti. iShares Bitcoin Trust’ın 693,6 milyon dolarlık giriş kaydettiği, Fidelity Investment’ın ise 522,6 milyon dolar giriş sağladığı belirtildi. Öte yandan Grayscale Investment geçen hafta 414,8 milyon dolar çıkışla varlıklarını geri çekti.

Haftaya damgasını vuran kripto para birimi Bitcoin (BTC) olurken, Ethereum (ETH) ikinci sırada yer alarak 16,5 milyon dolar kaydetti. Cardano (ADA) ise 6,1 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Diğer öne çıkan kripto paralar arasında Solana, XRP ve Tron gibi altcoinler karşımıza çıkıyor.

Yatırım tavsiyesi değildir.