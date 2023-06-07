Binance’in ardından SEC, Coinbase’e dava açtı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kısa bir süre önce dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ve Binance’in kurucusu olan hali hazırda şirketin CEO’su Changpeng Zhao’ya dava açmıştı. Binance’in ardından SEC, Coinbase’e de dava açtı.

ABD’nin en üst düzey menkul kıymetler düzenleyicisi olan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), gün içinde Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük kripto para platformu olan Coinbase’e dava açtı. Bu, büyük bir kripto para borsasına karşı iki günde ikinci dava olup, endüstrideki sıkı denetimin dramatik bir şekilde tırmanışını ve büyük oranda düzenlemeler dışında faaliyet gösteren bir pazarın büyük ölçüde dönüşmesi anlamına geliyor.

SEC, Coinbase’e dava açarak kripto şirketleri üzerindeki baskıyı artırdı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kısa bir süre önce dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance ve CEO’su Changpeng Zhao’yu “aldatmacalar ağı” işletmekle suçlamıştı. SEC, bu suçlamasıyla birlikte Binance ve Binance CEO’su Changpeng Zhao’yu dava etmişti.

Eğer SEC tarafından açılan davalar başarılı olursa, söz konusu davalar, tokenlerin menkul kıymet oluşturmadığını ve SEC tarafından düzenlenmemesi gerektiğini savunan endüstri üzerinde SEC’in yetkisini başarıyla ileri sürerek kripto para piyasasını dönüştürebilir.

Manhattan federal mahkemesine sunulan şikâyette, SEC, kripto para borsası Coinbase’in en az 2019’dan beri kripto para işlemlerinde aracı olarak milyarlarca dolar kazandığını, ancak yatırımcıları korumak amacıyla yapılan açıklama gerekliliklerini ihlal ettiğini belirtti.

SEC, Coinbase’in Solana, Cardano ve Polygon gibi kayıt gerektiren en az 13 kripto varlık üzerinde işlem yaptığını belirtti. Davanın ardından Coinbase’in net müşteri çıkışları yaklaşık 1.28 milyar doları geride bıraktı. Blockchain veri firması Nansen’a göre bu veriler ilk tahminler olup miktarın artmış olabileceği ifade edildi. Halka açık bir şirket olan Coinbase Global Inc’in hisseleri, açılan davanın ardından yüzde 12.1, veya 7.10 dolar düşerek 51.61 dolardan kapandı.

Coinbase’in genel hukuk müşaviri Paul Grewal konu hakkında yaptığı açıklamada, şirketin her zamanki gibi çalışmaya devam edeceğini ve “uyumluluk konusunda taahhütlerini gösterdiğini” dile getirdi.

SEC Başkanı Gary Gensler, tokenlerin menkul kıymet olduklarını ve SEC’nin kripto para piyasası üzerindeki yetkisini uzun süredir ifade ediyor. İlk olarak token satışlarına ve faiz getiren kripto ürünlere odaklandı. Daha yakın zamanda, kayıtsız kripto para brokeri, borsa işlem ve takas aktivitelerine yönelik hamleler yaptı.

Dünyanın en büyük kripto lobicilik grubu olan Blockchain Association CEO’su Kristin Smith, Gensler’in endüstri üzerindeki denetim çabalarına karşı çıktı. Smith açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Mahkemelerin zaman içinde Başkan Gensler’i ve diğer düzenleyici kurumları haksız çıkaracağından eminiz.

Son olarak SEC’in açtığı dava, sivil para cezaları, haksız kazançların geri alınması ve ihtiyati tedbirler talep ediyor.