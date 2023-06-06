SEC, kripto borsası Binance’e dava açtı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto borsası Binance ve şirketin CEO’su Changpeng Zhao hakkında yeni bir adım attı. Atılan son adımla birlikte SEC, kripto borsası Binance’e ve Binance CEO’su Changpeng Zhao’ya dava açtı.

Komisyon, kısa bir süre önce Washington’daki ABD federal mahkemesine sunulan 136 sayfalık bir şikayette, dünyanın en büyük kripto para birimi borsası ve CEO’su hakkında çeşitli iddialar öne sürdü. Denetleyici kuruluş, yıllardır Amerikalıların hatalı bir şekilde hesap açmasına ve ticaret yapmasına izin vererek temel “müşterinizi tanıma” kurallarını ihlalden bahsetti. Bu durum, kripto topluluğu tarafından “CZ” olarak bilinen Changpeng Zhao ve Binance için son hukuki sorun oldu.

SEC, kripto borsası Binance ve CEO’sunu mahkemeye verdi

Komisyon Başkanı Gary Gensler, bir açıklamada, “Zhao ve Binance varlıklarının, aldatıcı bir ağ oluşturduklarını, çıkar çatışmaları yaşadıklarını, ifşaat eksikliği yaşadıklarını ve hukuku bilinçli bir şekilde atladıklarını iddia ediyoruz.” dedi. Gensler açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Halk, bu yasa dışı platformlarda veya bu platformlara kendi zor kazandıkları varlıklarını yatırmak konusunda dikkatli olmalıdır.

Düzenleyici kuruluş, mahkemenin Binance varlıklarını dondurmasını ve bir alıcı atamasını talep etti. SEC’in bu talebi, genellikle şirket mülkiyetinin kaybolabileceği veya gizlenebileceği durumlar için istenen bir taleptir.

Binance, şikâyeti “hayal kırıklığı yaratan” bir durum olarak nitelendirdi ve konuyu çözmek için SEC ile iyi niyetle müzakerelere girdiğini belirtti. Binance ayrıca, SEC’nin dijital varlıkların kuralları üzerinde açıklık sağlamada yanıldığını belirtti.

Diğer iddialar arasında SEC, Binance ile bağlantılı olan BNB ve BUSD tokenlerinin, şirketin uygunsuz bir şekilde teklif ettiği ve sattığı menkul kıymetler olduğunu belirtti. SEC, Binance ve ABD bağlı kuruluşunun birbirinden gerçekte bağımsız olmadığını ve ajansla kayıt olmadan borsa ve takas ajansı olarak uygunsuz bir şekilde işlev gördüğünü iddia etti.

Kripto para borsası Binance, diğer düzenleyici eylemlerin SEC’yi harekete geçirdiğini belirtti. Şirket, bir açıklamada “Büyüklüğümüz ve global marka tanınırlığımız nedeniyle Binance, ABD düzenleyici çekişmesinin ortasında kolay bir hedef haline geldi.” dedi.

Ayrıca, SEC, “Amerikalı yatırımcılara menkul kıymetlerle ilgili hizmetler sunarken aynı zamanda ABD düzenleyici gözetimini bilerek atlatma çabalarının, milyarlarca dolarlık ABD yatırımcı sermayesini riske attığını ve Binance ve Zhao’nun insafına bıraktığını” iddiasında bulundu.

SEC, Binance’in 2017’de kurulurken illegal olarak dijital paralar sattığı iddiasını aylardır araştırıyordu. BNB olarak bilinen bu token şu anda dünyanın en büyük kripto para birimlerinden birisi olarak yer alıyor.

Bir sanal para birimi, yatırımcıların bir şirketi ya da projeyi finanse etmek ve bu çabalardan kar etmek amacıyla satın alması durumunda SEC’nin yetki alanına girebilir. Bu belirleme, 1946’da ABD Yüksek Mahkemesi’nin yatırım sözleşmelerini tanımlayan bir kararına dayanmaktadır.

Davada, SEC ayrıca belirli tokenlerin – SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS ve COTI dahil olmak üzere – Binance.com ve Binance.US üzerinde işlem gördüğünü ve menkul kıymetler olarak satıldığını iddia etti. Bu durum, bu tokenleri sunan diğer borsalar için geniş çapta sonuçlar doğurabilir.