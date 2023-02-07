Binance dolar işlemlerini askıya alıyor

2017 yılında kurulan ve Hong Kong merkezli bir kripto para borsası olan Binance, dünya çapında milyonlarca kullanıcıya aktif olarak hizmet sağlamaya devam ediyor. Kullanıcılarına birçok farklı kripto para birimi ve token sunan platform, kripto para ticareti yapmak isteyen kullanıcılarına avantajlı fiyatlar, hızlı işlem hızları ve güvenli bir ticaret ortamı sağlıyor. Kripto para borsaları arasında en yüksek hacimli borsalardan biri olan şirket, kullanıcılarına birçok farklı ödeme yöntemi sunuyor. Fiat para birimleri ile kullanıcıların para yatırıp ödeme almasına imkan Binance, şimdiye kadar dolar cinsini de destekliyordu. Fakat bugün şirketten bununla alakalı önemli bir haber geldi.

Binance yarın dolar işlemlerini geçici olarak durduracak

Binance tarafından yapılan açıklamaya göre 8 Şubat tarihi itibariyle dolar cinsinden yapılan banka havaleleri geçici olarak askıya alınacak. Şirketin resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan duyuruda, diğer ticaret yöntemlerinin bu durumdan etkilenmeyeceği belirtildi. Binance’den gelen açıklama şöyle oldu:

From February 8th, we will temporarily suspend all USD bank transfers. Only a small proportion of our users will be impacted by this and we are working hard to restart the service as soon as possible. All other methods of buying and selling crypto remain unaffected. — Binance (@binance) February 6, 2023

“8 Şubat’tan itibaren tüm USD banka havalelerini geçici olarak askıya alacağız. Kullanıcılarımızın yalnızca küçük bir kısmı bundan etkilenecek ve hizmeti mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmak için çok çalışıyoruz. Diğer tüm kripto alım satım yöntemleri etkilenmeden kalır.”

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, dolar işlemlerini askıya alacaklarını beklenmedik şekilde, bir anda duyurdu. Mümkün olan en kısa sürede şirket, bu işlemleri yeniden başlatacaklarını aktardı. Binance’ın CEO koltuğunda oturan Changpeng Zhao yaşanan bu duruma ışık tutmak için sosyal medyadan şu eklemeyi yaptı: “Dolar banka havalelerinin aylık aktif kullanıcılarımızın yalnızca yüzde 0,01’i tarafından kullanıldığını unutmamak önemlidir. Ancak kararın bazı müşterilerimiz tarafından kötü olarak nitelendirilebileceğinin farkındayız.”

Binance.US platformunun Twitter’dan yaptığı açıklamaya göre dolar işlemlerinin geçici olarak askıya alınma kararı yalnızca Binance’in uluslararası kullanıcıları için geçerli olacak. Dolayısıyla Binance Türkiye kullanıcıları da bu durumdan etkilenmeyecek.

Son olarak CNBC’nin haberine göre Binance’in bu kararını açıklamasından kısa bir süre sonra Tether ve USD Coin gibi stabil coinlerin diğer borsalara transfer sayısında keskin bir artış meydana geldi.

Binance, Kahramanmaraş depremi için harekete geçti

Popüler kripto para borsası Binance bugün önemli bir açıklama ile daha karşımıza çıktı. Şirket,Türkiye’deki kullanıcılarının hesaplarına 100 dolar değerinde BNB’yi airdrop üzerinden aktaracaklarını açıkladı. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da bulunan kullanıcıların bu durumdan yararlanabileceği belirtildi.