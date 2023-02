Binance dolar işlemlerini askıya alıyor

2017 yılında kurulan ve Hong Kong merkezli bir kripto para borsası olan Binance, dünya çapında milyonlarca kullanıcıya aktif olarak hizmet sağlamaya devam ediyor. Kullanıcılarına birçok farklı kripto para birimi ve token sunan platform, kripto para ticareti yapmak isteyen kullanıcılarına avantajlı fiyatlar, hızlı işlem hızları ve güvenli bir ticaret ortamı sağlıyor. Kripto para borsaları arasında en yüksek hacimli borsalardan biri olan şirket, kullanıcılarına birçok farklı ödeme yöntemi sunuyor. Fiat para birimleri ile kullanıcıların para yatırıp ödeme almasına imkan Binance, şimdiye kadar dolar cinsini de destekliyordu. Fakat bugün şirketten bununla alakalı önemli bir haber geldi.

Binance tarafından yapılan açıklamaya göre 8 Şubat tarihi itibariyle dolar cinsinden yapılan banka havaleleri geçici olarak askıya alınacak. Şirketin resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan duyuruda, diğer ticaret yöntemlerinin bu durumdan etkilenmeyeceği belirtildi. Binance’den gelen açıklama şöyle oldu:

From February 8th, we will temporarily suspend all USD bank transfers.

Only a small proportion of our users will be impacted by this and we are working hard to restart the service as soon as possible.

All other methods of buying and selling crypto remain unaffected.

— Binance (@binance) February 6, 2023