Rapçi Drake hackerların kurbanı oldu: X hesabı memecoin reklamı için hacklendi

Ünlü rapçi Drake hackerların kurbanı oldu.

Başarılı sanatçının resmi X (Twitter) hesabı ele geçirildi.

Hackerlar bu hesaptan sahte memecoin reklamları yayınladı.

Son dönemlerde kripto para dünyasında çeşitli dolandırıcılık girişimleri hızla yaygınlaşmaya başladı. Bunun için bilgisayar korsanları, ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını ele geçiriyor. Bu hesaplardan hackerlar, ünlülerin güvenilir imajından yararlanarak birtakım dolandırıcılık girişimlerine imza atıyor.

Bu konuda yaşanan son olay Kanadalı ünlü rapçi Drake’in başına geldi. Başarılı müzisyen Drake, sosyal medya hesabını hackerlara kaptırarak profilinden bir memecoin reklamının yapılmasına yol açtı. X (eski adıyla Twitter) hesabı ele geçirilen sanatçının profili adeta reklam panosuna döndü. İşte detaylar…

Drake’in sosyal medya hesabından sahte kripto para reklamı yayınlandı

Kısa süre önce X hesabını bilgisayar korsanlarına kaptıran Drake’in profilinden karanlık bir memecoin dolandırıcılığı gerçekleştirildi. Hesaptan paylaşılan gönderiler, Drake’in çizgi film versiyonu olarak lanse edilen Anita Max Wynn’e atıfta bulunarak $ANITA adlı Solana tabanlı bir memecoin’i tanıttı.

Hackerlar, söz konusu token’ın Drake ile ilişkili bir kripto kumar platformu olan Stake ile ortaklık içinde oluşturulduğunu öne sürdü. X’te paylaşılan bu gönderiler, hesaptan silinene kadar milyonlarca kullanıcı tarafından görüntülendi. Burada bir sözleşme adresi ve projede yer alan karakterler hakkında bilgi veriliyordu. Ancak projeyi temsil ettiği iddia edilen X hesabı kısa süre içinde askıya alındı.

Stake ile 2022 yılından bu yana devam eden bir ortaklığa imza atan Drake, dijital varlıklara açık bir şekilde destek veren ünlüler arasında bulunuyor. Bu da ne yazık ki Drake’in kripto para dolandırıcılığına hedef olmasında önemli bir rol oynuyor. Hackerlar, ünlü sanatçının bu alana verdiği destekten yararlanıyor ve Drake hayranlarının sahte bağlantılara daha kolay inanacağına güveniyor.

Yaşanan bu tatsız olaydan kısa süre sonra Drake resmi X hesabını yeniden kontrol altına aldı. Profilde paylaşılan dolandırıcılık içerikli mesajlar hemen hesaptan silindi. Başarılı müzisyen ayrıca takipçi ve hayranlarını bu tür sahte paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda kesin bir dille uyardı.

Sahte proje ve token’ları tanıtmak için ünlülerin sosyal medya hesaplarını hackleme taktiği kripto para piyasasında hackerların sıklıkla kullandığı bilinen yöntemler arasında yer alıyor. Fakat internet kullanıcılarının bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtmekte fayda var.