Galaxy S25 Ultra çıtayı yükseltti: Olağanüstü soğutma sistemi ortaya çıktı

Amiral gemisi Galaxy S25 Ultra dün resmi olarak tanıtıldı ve Türkiye'de ön siparişe açıldı.

Gelişmiş özelliklere sahip olan cihaz, olağanüstü soğutma sistemiyle dikkat topladı.

Modelin Galaxy S24'e göre yüzde 40 daha büyük bir buhar odasıyla geldiği ortaya çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dün resmi olarak tanıtılan Galaxy S25 Ultra ile çıtayı yükseltiyor. Şirket her nesilde amiral gemisi cihazlarının bazı yönlerini geliştirmeyi sürdürüyor. Yeni üst düzey telefonunda da beklenildiği gibi önemli iyileştirmeler sağlanıyor.

Serinin yeni üst modeli olan Samsung Galaxy S25 Ultra, önceki model olan Galaxy S24 Ultra‘ya göre çok daha büyük bir gelişmiş bir soğutma sistemi sunuyor. Daha büyük buhar odasına sahip olan cihaz, bu sayede yüksek performansı korumaya odaklanıyor.

Galaxy S25 Ultra vs Galaxy S24 Ultra: Soğutma sistemi karşılaştırması

İnternete sızdırılan bir görüntü, iki nesil arasındaki farkları vurguluyor. Yeni modelde uygulanan soğutma çözümü, Galaxy S24 Ultra’da mevcut olandan yaklaşık yüzde 40 daha kapsamlı görünüyor. Yüksek performans sağlamak için etkili bir soğutma çözümü gerekirken, şirket de bunu atlamayarak kullanıcılara etkileyici bir deneyim vaat ediyor.

Ultra da dahil olmak üzere Galaxy S25 serisindeki tüm modeller, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisinin hız aşırtmalı versiyonuyla güçlendiriliyor. Yüksek performanslı çekirdekler, 4,32 GHz standart frekansı aşan 4,47 GHz frekansa ulaşıyor.

Bu kadar yüksek saat frekanslarına sahip olan Snapdragon 8 Elite çipi, buna uygun bir soğutma sistemi gerektiriyor. Bu nedenle Samsung, Galaxy S25 Ultra’yı işlemcinin ürettiği ısıyı yönetmeye yetecek bir bakır blokla donatıyor.

Şirket, Galaxy S25 Ultra’nın geniş iç alanından en iyi şekilde yararlanarak büyük bir ısı emici ekledi. Yonga seti güncellemesi, yeni amiral gemisinin AAA video oyunlarını emülasyon yoluyla kolayca yönetmesine olanak tanıyor. Bazı testler telefonun A Plague Tale: Innocence gibi oyunları saniyede 60 kareden fazla çalıştırabildiğini gösteriyor.

Snapdragon 8 Elite, son derece güçlü olmasına rağmen, tüm potansiyelinin sonuna kadar kullanılabilmesi için Galaxy S25 Ultra’da bulunana benzer etkili bir ısı dağıtma sistemine ihtiyaç duyuyor. Yeni amiral gemisi, güçlü bir işlemci ile yenilikçi bir soğutma sistemi arasındaki mükemmel sinerji sayesinde son derece yüksek performans sunabilen, son teknoloji ürünü bir akıllı telefon olarak kendini tanıtıyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra teknik özellikleri