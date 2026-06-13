Ordinaryüs Profesör Cahit Arf’in sesi yapay zekayla canlandı

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Beyoğlu'ndaki Rixos Tersane'de düzenlenen Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı dikkat çekici bir çalışmaya imza attı.

Ünlü matematikçi Cahit Arf'in gerçek sesinin yapay zekayla dönüştürüldüğü tanıtım filmi büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, 67 yıl önce sorduğu o soruya atıfta bulundu: "Makine düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir?"

İstanbul Beyoğlu’ndaki Rixos Tersane’de gerçekleştirilen Türkiye Yapay Zeka Zirvesi’nde önemli gelişmelere tanıklık ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılım gösterdiği organizasyonda, ülkemizin geleceğe yönelik yapay zeka girişimleri ve vizyonu açıklandı. Etkinlikte ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan özel bir tanıtım filmi büyük bir ilgi gördü.

Modern Türk bilim tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Ordinaryüs Profesör Cahit Arf’in orijinal sesi, yapay zeka teknolojilerinden yararlanılarak yeniden canlandırıldı. Oluşturulan bu kısa tanıtım filmi, salonda yer alan davetlilere duygusal ve gurur dolu anlar yaşattı.

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“Makine düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir?”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü matematikçi Cahit Arf’in gerçek ses arşivinden yapay zeka teknolojisi kullanılarak dönüştürülen bu tanıtım filmiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin teknolojik bağımsızlık mücadelesindeki köklü geçmişine dikkat çekti.

🎧 Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf’ın sesi yapay zekayla yeniden hayat buldu! Türk matematik dünyasının efsane ismi Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf, yapay zeka teknolojisi sayesinde yıllar sonra tekrar aramızda. Arf’ın bugüne kadar kayıt altına alınan ses verileri üzerinden… pic.twitter.com/hyZSWgoLQd — efrahim aslan (@ieaslan) June 13, 2026

Global çapta yaşanan bu yapay zeka dönüşümünü Türkiye’nin en erken fark eden ülkelerden biri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan tam 67 yıl önce Arf’in Erzurum’da verdiği bir tarihi konferansa atıfta bulundu.

Cahit Arf tarafından o dönemde ortaya atılan “Makine düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir?” sorusunun günümüz dünyasını aydınlattığını belirten Erdoğan, şunları sözlerle ünlü matematikçiyi rahmetle andı:

“Şunu bugün büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Türkiye, teknolojideki bu dönüşümü en erken fark eden, tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir. Büyük matematikçimiz, ordinaryüs profesör merhum Cahit Arf, bundan tam 67 yıl önce Erzurum’da verdiği bir konferansta şu soruyu sormuştu: ‘Makine düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir?‘ Cahit Arf, aynı konferansta bu sorunun cevabını ararken dinleyicilere şunu söylemişti: ‘Hadiseler veya tertiplerin anlaşılması işi bir merdiveni çıkmaya benzetilebilir. Bir basamağa çıkmak kolay bir iştir fakat bin basamağın çıkılması işi bir hayli ter dökmeye bağlıdır.‘ Bilim ve teknolojiye asırlar boyunca çok önemli katkılar yapmış bir millet olarak o basamakları tek tek çıkmaya bugün de devam ediyoruz.”

Son olarak Türkiye Yapay Zeka Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuştu. Cumhurbaşkanı, ülkemizin 2030 yılına kadarki yapay zeka yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. Bununla birlikte ChatGPT ve Gemini’ye yerli rakip olarak Bilge AI tanıtıldı. Ayrıca İletişim Başkanı, kamuya özel yapay zeka dönüşümünü duyurdu.