TÜBİTAK’tan yerli yapay zeka modeli Bilge hakkında kritik uyarı

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TÜBİTAK BİLGEM, yerli yapay zeka modeli Bilge ile ilgili kritik bir uyarıda bulundu.

İnternette aynı adı taşıyan sahte uygulama ve hizmetlerin türemeye başladığı açıklandı.

TÜBİTAK sistemin henüz genel erişime açık olmadığını bildirdi.

Türkiye’nin yerli ve milli yapay zeka modeli olarak lanse edilen Bilge, sosyal medyada kafa karışıklığına yol açtı. TÜBİTAK BİLGEM imzasıyla geliştirilen ve ilk olarak Türkiye Yapay Zeka Zirvesi’nde duyurulan büyük dil modeli altyapısı, aynı ismi taşıyan başka girişimlerle karıştırılması sonucu çeşitli spekülasyonlarla gündem oldu.

Zirvede yoğun bir ilgiyle karşılaşan yerli yapay zeka modeli, kısa süre içerisinde internette kötü niyetli girişimleri de beraberinde getirdi. Bilge adını kullanan sahne hizmetler sunan platformların ortaya çıkmasının üzerine TÜBİTAK sessizliğini bozarak kamuoyundaki tartışmalara noktayı koydu.

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Bilge AI henüz genel kullanıma sunulmadı

TÜBİTAK BİLGEM tarafından sosyal medya üzerinden yapılan resmi açıklamada, Bilge’nin henüz genel kullanıma sunulmadığının altı çizildi. Bu noktada kullanıcıların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın resmi kanalları dışında yapılan paylaşımlara kulak verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada, Bilge’nin henüz herhangi bir mobil uygulama ya da internet sitesine sahip olmadığı kaydedildi. Vatandaşların siber güvenlik konusunda potansiyel risklerle karşılaşmaması adına bu tür sahne platformlara karşı son derece dikkatli olması gerektiği aktarıldı:

“Kamuoyunun Dikkatine 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Yapay Zekâ Zirvesi’nde, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Türkçe büyük dil modeli altyapısı BİLGE ilk kez kamuoyuna tanıtılmış ve sistemin yetenekleri katılımcılarla paylaşılmıştır. BİLGE, zirve boyunca yoğun ilgi görmüş ve olumlu geri bildirimler almıştır. Bununla birlikte, BİLGE henüz genel kullanıma açılmış bir hizmet değildir. Bu nedenle, internet ortamında veya çeşitli platformlarda BİLGE adıyla sunulan ya da BİLGE ile ilişkilendirilen uygulama ve hizmetler, TÜBİTAK BİLGEM tarafından sağlanan resmî hizmetler olarak değerlendirilmemelidir. BİLGE’ye ilişkin erişim süreçleri, kullanım koşulları ve diğer gelişmeler hakkında yapılacak duyurular yalnızca TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının resmî iletişim kanalları üzerinden paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Kamuoyunun Dikkatine 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Yapay Zekâ Zirvesi’nde, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Türkçe büyük dil modeli altyapısı BİLGE ilk kez kamuoyuna tanıtılmış ve sistemin yetenekleri katılımcılarla paylaşılmıştır. BİLGE, zirve boyunca… https://t.co/jC6f3dJiBX — TÜBİTAK (@Tubitak) June 13, 2026

Bilge yapay zeka modeli ilk etapta yalnızca kamu kurumları, kritik savunma sanayisi projeleri ve finans sektöründe veri güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılacak. Hizmetin genel kullanıma açılması ise kısa vadede mümkün olmayacak gibi görünüyor.

Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ünlü matematikçi Cahit Arf’in sesini yapay zekayla yeniden canlandırdı.