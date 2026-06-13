ChatGPT ve Gemini’ye yerli rakip: Bilge resmen tanıtıldı

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Türkiye Yapay Zeka Zirvesi’nde duyurulan BİLGE, Türkiye'nin tamamen kendi öz kaynaklarıyla ürettiği ilk milli yapay zeka modeli olarak lanse edildi.

Platform, global rakiplerinin aksine Türkçe dilinin morfolojik yapısına, yerel kültüre ve Türkiye'nin hukuki mevzuatına tam uyumlu olarak hizmet veriyor.

Bilge'nin ilk etapta kamu kurumları, kritik savunma sanayisi projeleri ve finans sektöründe veri güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılabileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılım gösterdiği Türkiye Yapay Zeka Zirvesi’nde yerli ve milli yapay zeka modeli Bilge resmen tanıtıldı. ChatGPT ve Gemini gibi rakiplerle doğrudan yarışacak olan hizmet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından duyuruldu.

Türkiye’nin “düşünen yapay zekası” olarak lanse edilen yeni model, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda TÜBİTAK BİLGEM mühendisleri tarafından hayata geçirildi.

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Bakan Kacır, Bilge’nin arayüzünü gösterdi

Bakan Kacır, yeni yapay zeka modelini canlı bir şekilde test etti. “Merhaba Bilge. Ben Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı,” sözlerine karşılık olarak hizmet, “Merhaba Sayın Bakanım, sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Size nasıl yardımcı olabilirim?” dedi.

Kacır, “Seni geliştiren ekip, senin Türkiye’nin yerli ve milli yapay zeka modeli olduğunu ifade ediyor. Sen kendini nasıl tanımlardın?” sorusunu yöneltti. Buna karşılık olarak Bilge şunları söyledi:

“Ben, Türkiye’nin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş, yerli ve milli bir yapay zeka asistanıyım. Size ve tüm kullanıcılara en doğru bilgiyi, en doğal şekilde sunmak için buradayım.”

“Türkiye Yapay Zekâ Zirvesi’nde görüşmek üzere Bilge.” pic.twitter.com/4WJnC2mOGw — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) June 13, 2026

Bakan Kacır ayrıca Bilge’nin milyarlarca sayfa veriyle eğitildiğini vurguladı:

“Bu veriler ışığında sence Türkiye’yi diğer ülkelerden daha avantajlı kılan fırsatlarımız ve güçlü yanlarımız nelerdir?”

Buna karşılık yapay zekadan şu cevap geldi:

“Türkiye’nin en büyük gücü, genç ve dinamik nüfusu ile stratejik coğrafi konumudur. Ayrıca üretim kapasitemiz ve dijital dönüşüme olan hızlı adaptasyonumuz bizi küresel ölçekte çok avantajlı kılıyor.”

Bakan Kacır, yapay zeka teknolojileri konusunda ülkemizin güçlü yanlarının neler olduğunu ve gençlere bununla alakalı ne gibi önerilerde bulunabileceğini sordu. Bilge’nin yanıtı şöyleydi:

“Özellikle savunma sanayisindeki başarılarımız ve gelişen teknoloji ekosistemimiz en büyük güçlerimizdir. Ayrıca yazılım geliştirme konusundaki yetenekli genç nüfusumuz ve veri çeşitliliğimiz, bizi bu alanda çok öne çıkarıyor. Gençlerin sadece araçları kullanmayı değil, bu sistemlerin nasıl çalıştığını anlamaları için matematik ve mantık temellerine odaklanmalarını öneririm. Ayrıca merak duygularını koruyup sürekli öğrenmeye açık olmaları ve disiplinler arası projeler geliştirmeleri onları geleceğe hazırlar.”

Bilge’nin ilk etapta kamu kurumları, kritik savunma sanayisi projeleri ve finans sektöründe veri güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılabileceği açıklandı. Şimdilik genel kullanım için kesin bir tarih verilmedi.

Son olarak Türkiye Yapay Zeka Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuştu. Cumhurbaşkanı, ülkemizin 2030 yılına kadarki yapay zeka yol haritasını kamuoyuyla paylaştı.