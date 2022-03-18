Artık PayPal ile Ukrayna’ya para göndermek mümkün

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan sıkıntılı süreçte, birçok kurum ve kuruluş Ukrayna tarafına yapılan yardımlarını duyurmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise online ödeme sistemi ve para transferi hizmeti veren PayPal olarak karşımıza çıkıyor.

Resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada PayPal, Ukrayna’daki hizmetini genişleteceğini duyurdu. Buna göre Ukrayna’daki PayPal kullanıcıları artık PayPal üzerinden sadece para gönderme değil, para alma işlemlerini de yapabilecekler. Daha önce bu sistem sadece Ukrayna’dan ülke dışına para göndermek gibi tek taraflı olacak şekilde çalışıyordu. Şimdi ise her iki yönde para transferi gerçekleştirmek mümkün.

PayPal’ın duyurusuyla birlikte Ukrayna’daki PayPal kullanıcıları artık ülke dışından Ukrayna’ya, Ukrayna’dan ülke dışına ya da domestik olarak para transferi gerçekleştirebilecek. Bu da bir bakıma Ukrayna dışında olan PayPal kullanıcılarının Ukrayna’daki kullanıcılara yardım edebilmesi anlamına geliyor.

PayPal ayrıca alınan komisyonlar ile ilgili bir güncelleme yaptığını da duyurdu. Buna göre Ukrayna ile ilişkili para gönderimi veya para alımı işlemlerinde 30 Haziran 2022 tarihine kadar herhangi bir transfer ücreti alınmayacak. Normalde ise uluslararası transfer ücretinin %5’lerden başladığını belirtmek gerekiyor.

PayPal’ın Ukrayna’ya özel yapmış olduğu bu yeniliklerin, özellikle para transferi konusunda sıkıntı yaşayan veya ciddi oranlarda transfer ücretleriyle karşılaşan Ukraynalılar için bir çözüm olabileceği düşünülüyor.