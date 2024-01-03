AnTuTu platformu her ay akıllı telefon pazarı üzerine çeşitli raporlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. AnTuTu’nun yayınlamış olduğu son rapora göre Aralık 2023’ün en iyi telefonları belli oldu. Bir dizi performans canavarı cihaza yer verilen listede kıyasıya bir rekabet yaşandı. Listede sergilenen 10 modelin de elde ettiği puanların birbirlerine oldukça yakın olması dikkatlerden kaçmadı.

Yayınlanan raporda dikkat toplayan bir diğer unsur ise telefonlara hayat veren yonga setleri oluyor. Listeyi kaplayan on model arasında yalnızca iki farklı işlemci karşımıza çıkıyor. Yedi modelde yer alan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 çipi zirvede yer alarak performansını bir kez daha ispatlıyor. Mediatek tarafından geliştirilen Dimensity 9300 çipi ise üç modelde yer alarak “ben de buradayım” diyor.

AnTuTu’ya göre Aralık 2023’ün en iyi telefonları

Listede yer alan hiçbir model 2 milyon puanın altında bir sonuç elde etmezken, listenin zirvesini Snapdragon 8 Gen 3 çipi, 24 GB RAM kapasitesi ve 1 TB dahili depolama alanına sahip olan yüksek performanslı OnePlus 12 üstleniyor. İlk üç basamağı tamamlayan diğer modeller ise Mediatek Dimensity 9300 yonga seti, 16 GB RAM ve 1 TB depolamaya sahip Vivo X100 ve iQOO Neo 9 Pro oluyor.

AnTuTu tarafından açıklanan Aralık 2023’ün en iyi telefonları listesi şu şekilde karşımıza çıkıyor:

OnePlus 12 (Snapdragon 8 Gen 3, 24 GB + 1 TB) – 2.188.135 puan vivo X100 (Dimensity 9300, 16 GB + 1 TB) – 2.186.019 puan iQOO Neo 9 Pro (Dimensity 9300, 16 GB + 1 TB) – 2.181.443 puan iQOO 12 (Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB + 1 TB) – 2.179.003 puan iQOO 12 Pro (Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB + 1 TB) – 2.178.873 puan RedMagic 9 Pro+ (Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB + 512 GB) – 2.142.329 puan Nubia Z60 Ultra (Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB + 512 GB) – 2.142.178 puan vivo X100 Pro (Dimensity 9300, 16 GB + 1 TB) – 2.134.331 puan Xiaomi 14 (Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB + 512 GB) – 2.043.710 puan Xiaomi 14 Pro (Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB + 1 TB) – 2.041.656 puan

OnePlus 12 performans canavarı bir deneyim sunuyor

2.188.135 puan puanla listede etkileyici bir sonuç elde eden ve Aralık 2023’ün en iyi telefonu unvanını elde etmeyi başaran OnePlus 12, Quad HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç AMOLED ekranla geliyor. Ön tarafta 32 MP selfie kamerası barındıran cihazın arka kısmında 50 MP ana kameraya ek olarak 48 MP ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma destekli 64 MP telefoto lens sunuluyor.

100 watt hızlı şarj desteğine sahip olan OnePlus 12’de kullanıcı dostu bir deneyim için 5.400 mAh pil kapasitesi yer alıyor. 5G bağlantı desteğine sahip olan cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı ColorOS 14 işletim sistemiyle hizmet veriyor. Yüksek performanslı bir deneyime kapı aralayan cihaz, başta mobil oyun deneyimi olmak üzere zorlu görevler 9.140 mm2 buhar odasına ev sahipliği yapıyor.

Çok yakında OnePlus 12’nin küresel pazarda boy göstermeye başlaması bekleniyor. Fakat muhtemelen akıllı telefon, global pazara Snapdragon 8 Gen 3 çipi yerine daha farklı bir işlemciyle gelebilir.