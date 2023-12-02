Apple’ın yeni iOS 17.1.2 güncellemesi hayal kırıklığına uğrattı

Teknoloji devi Apple, yeni bir güncelleme ile iPhone kullanıcılarının karşısına çıktı. Şirket, iOS 17.1.2 güncellemesini herkese açık kararlı sürümde kullanıcılara sundu. Ancak ağırlıklı olarak güvenlik odaklı iyileştirmelere ev sahipliği yapan yazılım, ne yazık ki bazı kritik hataları çözmeden gelmesiyle birlikte kimi kullanıcılardan tepki çekti.

Apple’ın kullanıcılara sunduğu yeni yazılım güncellemesi, ne yazık ki kullanıcıların önemli bir kısmı tarafından şikayet edilen bir hatayı çözmüyor. Kullanıcılar bu hatanın çözümü için söz konusu güncellemeyi beklerken, ne yazık ki yayınlanan güncellemeyle beraber hayal kırıklığına uğrandı. Şirkete karşı tepkilerini dile getiren kullanıcılar, yaptıkları geri bildirimlerde, şirketin acil sorunları çözüme kavuşturmak yerine genel olarak güvenlik ile alakalı birtakım küçük değişikliklere yer verdiğini ileri sürdü.

iOS 17.1.1’deki Wi-Fi hatası iOS 17.1.2’de çözülmedi

Apple’ın bir önceki güncellemesi olan iOS 17.1.1 ile birlikte pek çok kullanıcı, Wi-Fi bağlantı sorunlarından şikayet etmeye başladı. Şirket bu hatayı resmi olarak doğruladı ve konuya ilişkin çalışmalara başladığını bildirdi. Bunun üzerine kullanıcılar, şirketin iOS 17.1.2 ile bu sorunu çözeceğini düşünüyordu. Ancak ne yazık ki beklenen olmadı. Apple’ın güncellemeye dair sürüm notlarında önemli güvenlik düzeltmelerinin altı çizilirken, maalesef ki Wi-Fi bağlantısıyla alakalı herhangi bir iyileştirmeye yer verilmedi.

Yeni iOS güncellemesi ne yazık ki iPhone kullanıcıları için yeni özellikler vaat etmiyor. Fakat bu güncelleme, yine de kullanıcılar için oldukça önemli bazı iyileştirmeler içeriyor. Cihaz bakımı ve güvenliği konusunda kritik unsurlara ev sahipliği yapan yazılımın, kullanıcıların şikayet ettiği Wi-Fi hatasına çözüm bulamamasına rağmen yine de en kısa sürede uyumlu cihazlara yüklenmesi tavsiye ediliyor.

iOS 17.1.2 güncellemesini indirmek için cihazınızın Ayarlar sayfasını açıp Genel yazısına tıklamanız, ardından Yazılım Güncelleme ekranına girmeniz gerekiyor. Kablosuz olarak mevcut olan güncelleme, iPhone 11 serisinden itibaren tüm güncel iPhone’larda destekleniyor.

iOS 17.2 ile yeni özellikler sunulacak

Apple şu anda iOS 17.2 güncellemesi üzerinde çalışıyor. Bu güncellemeyle birlikte şirket, kullanıcılarına bir dizi yeni özellik sunacak. Dolayısıyla iOS 17.1.2’de pek fazla yeniliğe odaklanılmıyor. Bunun yerine bir sonraki büyük güncelleme bekleniyor.

Yeni güncelleme ile birlikte şirketin Journal uygulaması gibi yeni özelliklere sahip olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan şirket, Müzik uygulamasında da çeşitli hata iyileştirmelerinde bulunacak.