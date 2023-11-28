Apple’ın iOS 17.1.2 güncellemesi için geri sayım başladı

Teknoloji devi Apple bu hafta iPhone cihazları için yeni işletim sistemi güncellemesini piyasaya sunacak. Merakla beklenen yeni iOS 17.1.2 güncellemesi için geri sayım başladı. İlerleyen günlerde yayınlanması beklenen güncelleme ile birlikte şirket, bazı küçük değişikliklere yer verecek. Hata düzeltmelerine odaklanması beklenen yazılım, can sıkıcı bazı problemlerin çözüme kavuşturulmasına katkıda bulunacak.

Apple’ın yeni güncellemesi, daha ziyade hata düzeltmelerine odaklanan bir güncelleme olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, bu güncellemede iPhone’lardaki bir dizi hatayı çözmek isterken, yeni özelliklere sahip bir sonraki güncellemenin ise iOS 17.2 ile geleceği tahmin ediliyor. Peki ya yeni güncellemede bizleri neler bekliyor? İşte ayrıntılar…

iOS 17.1.2 hata düzeltmelerine odaklanacak

Bu hafta piyasaya çıkması beklenen yeni güncelleme, birçok hata düzeltmesi içerecek. Geçtiğimiz haftalarda çıkan iOS 17.1.1 güncellemesinde meydana gelen sorunlar arasında bazı kullanıcılar Wi-Fi bağlantısı konusunda problem yaşamaya başladıklarını bildirmişti.

Kısa süre sonra çıkacak güncellemeyle ise şirketin bu sorunu çözüme kavuşturacağı tahmin ediliyor. Bilindiği üzere şirket, iOS 17.2’nin beta sürümünde zaten Wi-Fi bağlantı sorunlarına ilişkin bir düzeltme sunmuştu. Şimdiyse bu düzeltmenin kararlı sürümde herkese ulaştırılması bekleniyor.

Elbette ki Apple yeni iPhone güncellemesi ile yalnızca Wi-Fi bağlantı sorunlarına el atmayacak. Bunun yanı sıra anlık bildirimler, HomeKit ve diğer bazı özelliklerle alakalı da hatalar çözüme kavuşturulacak. Şirketin bu hafta yeni güncellemeyle birlikte, kullanıcılardan tepki çeken o sorunları düzelteceği tahmin ediliyor.

MacRumors tarafından aktarılan bilgilere göre bu hafta piyasaya çıkacağı öne sürülen iOS 17.1.2 güncellemesi, iOS 17.1.1’den sonra bu ay iPhone’lar için gelecek ikinci hata düzeltme odaklı işletim sistemi güncellemesi olacak. Kısa süre önce çıkan iOS 17.1.1’de iPhone 15 serisi akıllı telefon ailesini etkileyen bir BMW kablosuz şarj sorunu ve Hava Durumu uygulaması widget’ının kar simgesini göstermesini engelleyen sorunlar ortaya çıkmıştı. Ancak şirket bu hataları zaman kaybetmeden düzeltti.

iOS 17.2 güncellemesi yeni özelliklerle gelecek

Apple, iOS 17.1.2 güncellemesini yayınladıktan sonra yaklaşık bir aydır beta testi aşamasında olan iOS 17.2 güncellemesini de piyasaya sunacak. Birçok ilgi çekici büyük yeniliğe sahip olacak güncelleme, iPhone 15 Pro modellerinde mekansal video kayıt desteği ve Eylem düğmesinde çeviri seçeneği yer alacak.

Öte yandan güncellemede günlük uygulaması Journal, Apple Music abonelerine yönelik çalma listeleri üzerinde yeni iş birlikleri ve iMessage iletişim anahtarı doğrulaması için güvenlik seçeneği ile gelecek. Son olarak güncelleme, Hava Durumu ve Saat uygulamalarına ek widget’lar kazandıracak.