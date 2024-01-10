Apple’ın iOS 17.3 Beta 3 güncellemesi yayınlandı

Teknoloji devi Apple, geliştiriciler için yeni iOS 17.3 Beta 3 güncellemesini yayınladı. Geçtiğimiz hafta şirket, yazılımın Beta 2 güncellemesiyle karşımıza çıktıktan birkaç saat sonra teknik bir hata barındırması nedeniyle güncellemeyi geri çekmişti. Gelen son güncelleme ise şirketin bu hataları nihayet ortadan kaldırdığına işaret ediyor.

Apple’ın yeni işletim sistemi güncellemesi şu anda Beta sürümde yayınlanmış durumda. Yani bu güncellemeye şimdilik yalnızca şirketin geliştirici programına kayıtlı olan kullanıcılar erişim sağlayabiliyor. Fakat beklenen güncelleme muhtemelen ilerleyen haftalarda herkese açık kararlı sürümüyle yayınlanacak. Böylece tüm uyumlu iPhone modelleri bu güncellemeye ulaşabilme şansı elde edecek.

Apple, iOS 17.3 Beta 3 için acil güncelleme çağrısında bulundu

Bilindiği üzere kısa süre önce yayınlanan iOS 17.3 Beta 2 güncellemesi bazı iPhone modellerinde can sıkıcı sorunlara sebep oldu. Kullanıcılar cihazlarında birtakım başlatma problemleri yer aldığını ifade etti. Bunun üzerine şirket, güncellemeyi sadece birkaç saat gibi kısa bir süre sonra geri çekme kararında bulundu.

Bunun üzerine Apple, bugün yayınlanan yeni iOS 17.3 Beta 3 güncellemesini, destekleyen tüm iPhone modelleri için acil güncellemeye davet ediyor. Şirket, cihazlarda istikrarlı ve güvenilir bir performansa devam edebilmek adına bu yazılımın oldukça önemli olduğunun altını çiziyor.

Apple’ın yeni güncellemesi iOS 17.3 Beta 3’ü indirmek için bir geliştirici hesabına sahip olmanız gerektiğini belirtelim. Sonrasında ise cihazınızın Ayarlar sayfasını açıp Genel > Yazılım Güncellemeleri > Beta Güncellemeleri adımlarını sırasıyla takip etmeniz ve karşınıza çıkan güncellemeyi indirmeniz gerekiyor. Şu modellerin yeni güncellemeye ulaşabileceklerini belirtelim:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE 2020

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE 2022

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Teknoloji devi Apple, iOS 17.3 Beta 3 güncellemesinin yanı sıra iPad, Apple Watch ve Mac cihazlar için de yeni güncellemeler sundu. Bu güncellemelerin de yine yalnızca Apple geliştirici programına kayıtlı kullanıcılara sunulduğunu hatırlatalım. iPadOS 17.3, watchOS 10.3 ve macOS 14.3 Beta 3 güncellemelerini de yine cihazın Ayarlaar sayfasından yüklemeniz mümkün.