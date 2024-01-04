Apple, iOS 17.3 Beta 2 güncellemesini geri çekti

Teknoloji devi Apple bugün iOS 17.3 ve iPadOS 17.3 güncellemelerinin ikinci Beta sürümlerini geliştiriciler için yayınladı. Fakat ne yazık ki güncelleme, şirket tarafından aniden rafa kaldırıldı. iOS 17.3’ün ilk Beta sürümünden yaklaşık üç hafta sonra gelen bu güncellemenin artık Geliştirici Merkezi’nden ve kablosuz olarak geri çekildiği öğrenildi. Yani şimdilik maalesef ki bu güncellemeyi indirmeniz mümkün olmayacak.

MacRumors tarafından aktarılan bilgilere göre uzun süredir merakla beklenen bu yeni güncellemenin ani bir şekilde ortadan kaldırılması, güncellemeyi yapan bazı geliştiricilerin, cihazlarının önyükleme döngüsünde takılıp kaldığını geri bildirimde bulunmasıyla birlikte geldi.

Apple hataları giderip güncellemeyi yeniden yayınlayacak

Apple’ın yayınladıktan birkaç saat içinde geri çektiği iOS 17.3 Beta 2 güncellemesi ne yazık ki büyük bir hata barındırıyor. Kullanıcılar güncelleme esnasında önyükleme döngüsünde sıkışıp kalırken, sorun için tek önerilen çözüm, cihazı geri yüklemek olarak belirtiliyor.

Bu nedenle güncellemeyi yayından kaldıran şirket, şu anda söz konusu hatayı düzeltmek için yoğun bir gayret gösteriyor. Şirket problemi çözdükten sonra güncellemeyi yeniden geliştiricilere yayınlamayı planlıyor.

Yeni güncellemenin ne zaman geleceği bilinmiyor

Şu anda problemin kesin sebebi belirsizliğini korusa da Apple ekibinden ilerleyen saatlerde problemlerden arınmış yeni bir güncelleme yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Fakat şimdilik şirket konuya ilişkin sessizliğini korumaya devam ediyor. Muhtemelen güncellemenin hatalardan arındırılıp yeniden yayınlanmasıyla beraber sorunun nedenini de öğrenme şansına sahip olacağız gibi görünüyor.