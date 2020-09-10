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Apple’dan çalışanlarına özel yüz maskesi

iMask?

Berat Latif
Berat Latif

Apple çalışanlarına özel olarak yeni yüz maskeleri tasarlamaya başladı. Apple Face Mask / Apple Yüz Maskesi olarak adlandırdığı bu yüz maskeleri havadaki partikülleri engellemek için üç katmanlı malzemeden oluşuyor. Apple aynı zamanda üçüncü parti bir satıcıdan FDA onaylı şeffaf cerrahi maskeler de satın almıştı.

Şeffaf yüz maskeleri kişinin yüzünü gösterdiği için dudak okumayı da mümkün kılıyor. Dolayısıyla bu şeffaf maskeler ile işitme engeli olan kişilerin de maske takılı iken diğer kişiler ile kolaylıkla iletişime geçebilmesi hedefleniyor.

Apple, önümüzdeki haftalarda çalışanların hali hazırda kullandığı standart kumaş yüz maskelerini kaldırarak yeni yüz maskeleriyle değiştirmeyi planlıyor. Apple geçtiğimiz Nisan ayında ihtiyaç duyulan yerlere dağıtılması amacıyla siperlik de tasarlamıştı.

Görsel: MacRumors

Tasarlanan yüz maskelerin normal maskelerden daha etkili olduğu iddia ediliyor. Bu maskelerin havadaki partikülleri engellemek için üç katmanlı malzemeden oluştuğu belirtiliyor. Tamamen Apple’ın kendi tasarım ekibi tarafından tasarlanan maske, özellikle hastanelerde kullanılan maskelerin üretiminde kullanılan malzemelerden bağımsız olarak üretiliyor. Böylece hastane stoklarına da zarar verilmemesi amaçlanıyor.

Apple daha önce de dünya çapında pek çok sağlık kuruluşuna N95 model maskeler bağışlamıştı. Şirket aynı zamanda kurallar gereği müşterilerin de Apple mağazalarına girerken sırada temin ettikleri maskeleri giymelerini şart koşuyor.

Apple ayrıca geçtiğimiz günlerde yüz maskelerinin günlük yaşantımıza engel olmaması için yüz tanıma yazılımında da yeniliklere gitmişti. Yüz tanıma sistemi maskeler yüzünden başarısız olduğu durumda ise şifreyi algılama süresini kısaltarak daha kolay bir kullanım sağlamıştı.

Yüz maskesi kullanımına dikkat çeken şirketlerden biri de Uber olmuştu. Şirket hem yolcu hem de çalışanlarının koronavirüs tehlikesinden korumak amacıyla maskeli selfie uygulamasını başlatmıştı.

KAYNAK9to5Mac

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