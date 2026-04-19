Dokunmatik ekranlı MacBook Pro ve M5 Mac Studio ertelendi

Veri merkezleri ve yapay zeka şirketlerinin yoğun talebi nedeniyle RAM ve SSD bileşenlerine erişimde büyük zorluklar meydana geliyor.

Apple da küresel bellek krizinden etkilenen şirketler arasında yer alıyor.

İddialara göre M5 işlemcili Mac Studio’nun çıkış tarihi Ekim 2026’ya ertelendi.

Dokunmatik OLED ekranlı MacBook Pro modelinin ise 2027 yılında raflara gelmesi bekleniyor.

Teknoloji devi Apple bu yıl sonuna kadar dört yeni Mac modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. Fakat dünya çapında meydana gelen ve birçok şirketin planlarını derinden etkileyen RAM krizi, Apple’ın da planlarını alt üst etmek üzere gibi görünüyor.

AppleInsider tarafından aktarılan bilgilere göre M5 çipli yeni Mac Studio ve dokunmatik ekranlı MacBook Pro gibi merakla beklenen modellerin piyasaya sürülme tarihlerinde değişiklikler yaşanması muhtemel. Güvenilir kaynaklardan gelen raporlar, Apple’ın bu cihazları beklenenden daha geç ve daha yüksek fiyat etiketleriyle tüketicilere sunacağına işaret ediyor.

Küresel bellek krizi Apple’ın planlarını aksattı

Yeni Mac Studio ve dokunmatik ekranlı yeni MacBook Pro’nun lansmanının ertelenmesi, yeterli miktarda bileşen temininde yaşanan zorluklarla bağlantılı olarak vurgulanıyor. Tedarik zincirinde avantajlı konumda olsa bile Apple, RAM ve SSD’lere yönelik yüksek küresel talep nedeniyle kısıtlamalarla karşı karşıya görünüyor.

Ortaya çıkan son raporlara göre başlangıçta 2026 ortalarında piyasaya sürülmesi beklenen M5 çipli Mac Studio’nun Ekim ayında piyasaya sürülmesi muhtemel görünüyor. Bu gecikmenin amacı ise piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra stok sıkıntısı yaşanmasını önlemek olarak belirtiliyor.

OLED ekranlı ve dokunmatik destekli MacBook Pro’nun daha da büyük bir etkiyle karşılaşması muhtemel duruyor. Daha önceki tahminler 2026 yılının sonlarında piyasaya sürüleceğini gösteriyordu. Fakat şimdi lansmanın 2027’de gerçekleşmesi bekleniyor.

Apple her ne kadar gelişmiş bir teknolojiye sahip olsa bile istikrarlı bir tedarik sağlamak için duyuruları ertelemeyi tercih ediyor. Talebi karşılayacak kapasiteye sahip olmadan ürün piyasaya sürmek, tüketiciler arasında hayal kırıklığına yol açabilir.

Apple’ın ürün yelpazesini aktif tutmak için bellek alımlarına yaptığı yatırımları artırdığı bildiriliyor. Samsung gibi tedarikçilerle DRAM çipleri temin etmek için daha pahalı anlaşmalar yapıldığına dair söylentiler gündeme gelmeye başladı.

Fakat yine de veri merkezleri ve yapay zeka şirketleriyle olan rekabet, daha büyük hacimlere erişimi sınırlıyor. Bu durum fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor ve yeni ürünlerin kar marjlarını düşürüyor. RAM’in yanı sıra diğer bileşenler de etkileniyor. Apple CEO’su Tim Cook, 2026’nın başlarında çip üretimindeki darboğazları bir endişe kaynağı olarak zaten dile getirmişti.

Öte yandan tüketiciler için bu durum, ürün lansmanları arasındaki sürenin uzaması ve fiyatların yükselmesi anlamına gelebilir.