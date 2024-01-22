Apple yeni iOS 17.3 güncellemesini yayınladı! İşte yenilikler

Apple bugün yeni iOS 17.3 güncellemesini piyasaya sürdü. iPadOS 17.3 ile birlikte gelen bu yeni güncelleme, geliştiricilere yönelik Beta sürümünün ardından nihayet kararlı sürümle herkese açık hale geldi. Apple’ın yeni güncellemesiyle beraber çok sayıda hata düzeltmesi ve performans iyileştirmesi sunuldu. Fakat bunun yanı sıra kullanıcılar için birbirinden ilgi çekici yeni özelliklere de yer verildi.

iOS ve iPadOS’un yeni sürümleri için kullanıcılar yalnızca birkaç dakikalarını ayırarak yeni güncellemelere erişim sağlayabilir. Güncellemeye ulaşmak için cihazınızın Ayarlar bölümünü açıp Genel sayfasına girip Yazılım Güncelleme ekranını açmanız ve güncellemeleri kontrol etmeniz gerekiyor. Peki ya yeni güncellemeler kullanıcılar için neler sunuyor? İşte detaylar…

iOS 17.3 ile gelen yeni özellikler

Apple tarafından iPhone kullanıcılarına sunulmaya başlanan yeni iOS 17.3’ün yenilikleri arasında birçok ilgi çekici detay karşımıza çıkıyor. Güvenlik konusunda önemli iyileştirmelere ev sahipliği yapan yazılım, çalınan cihazların korunmasını artırıyor.

Öte yandan şirket, Apple Music ve AirPlay gibi hizmetlerine de bazı yenilikler ekliyor. Apple’ın yeni güncellemeyle ilgili sürüm notları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Stolen Device Protection (Çalınan Cihaz Koruması) belirli eylemleri gerçekleştirmek için parola geri dönüşü olmayan Face ID veya Touch ID gerektirerek iPhone ve Apple ID’nin güvenliğini artırır

Security Delay (Güvenlik Gecikmesi), Face ID veya Touch ID’yi, bir saatlik beklemeyi ve ardından ek bir başarılı biyometrik kimlik doğrulamayı gerektirir

Kilit ekranında yeni Unity duvar kağıdı, Black History Month kutlamalarında siyahi tarihini ve kültürünü onurlandırıyor

Çalma listeleri üzerinde ortak çalışma, arkadaşlarınızı çalma listenize katılmaya davet etmenize olanak tanır ve herkes şarkıları ekleyebilir, yeniden sıralayabilir ve kaldırabilir

Ortak çalışmaya dayalı bir çalma listesindeki herhangi bir parçaya emoji tepkileri eklenebilir

AirPlay otel desteği, içeriği belirli otellerdeki odanızdaki TV’ye doğrudan aktarmanıza olanak tanır

Ayarlar’daki AppleCare ve Warranty, Apple Kimliğinizle giriş yaptığınız tüm aygıtların kapsamını gösterir

Kilitlenme algılama optimizasyonları (tümü iPhone 14 ve iPhone 15 modelleri)

macOS 14.3, watchOS 10.3 ve tvOS 17.3 güncellemeleri de çıktı

iOS 17.3 ve iPadOS 17.3’ün yanı sıra şirket, ekosisteminde yer alan diğer ürünleri için de yeni güncellemeler sundu. macOS 14.3, watchOS 10.3 ve tvOS 17.3 güncellemeleri kararlı sürümleriyle resmen yayınlandı.

macOS Sonoma 14.3 ile birlikte arkadaşlarınızı Apple Music çalma listelerine davet etme ve ortak çalışma listesindeki herhangi bir şarkıya emoji tepkileri ekleme gibi imkanlar bulunuyor.

watchOS 10.3 güncellemesi ise tıpkı iOS 17.3’tekine benzer şekilde siyahileri onurlandırmak adına yeni bir Unity Bloom arayüzü içeriyor. Ayrıca bir dizi iyileştirme ve hata düzeltmesi de yer alıyor.

Son olarak şirket, tvOS 17.3’ü de piyasaya sundu. tvOS 17.2’nin halefi olarak karşımıza çıkan yeni güncelleme, Apple TV üzerinden Ayarlar sayfasından rahatlıkla indirebiliyor. Bu güncellemeyle birlikte bazı hata düzeltmeleri ve küçük iyileştirmeler sunuluyor.