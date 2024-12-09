Apple Vision Pro, PlayStation VR2 ile güçlerini birleştiriyor

Bloomberg yazarı Mark Gurman'a göre Apple Vision Pro sürpriz bir yenilikle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Apple'ın karma gerçeklik başlığı, PlayStation VR2 kumandalarıyla entegre çalışmaya başlayacak.

Çok yakında bu iki firmanın söz konusu ortaklığı resmi olarak doğrulaması bekleniyor.

Apple son dönemlerde Vision Pro cihazını piyasaya sunarak son teknoloji bir XR deneyimine odaklanmaya başladı. Fakat özel VR kontrol cihazlarının yokluğu birçok kullanıcının kafasını karıştırdı. Şimdi ise şirket, PlayStation VR2 kumandalarını entegre etmek için Sony ile ortaklığa imza atarak ilginç bir çözüm bulmuş gibi görünüyor.

Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre Apple, Vision Pro cihazında PlayStation VR2 kumanda desteği geliştirmek için Sony ile temasa geçti. Bu dikkat çeken ortaklık, özellikle daha fazla hassasiyet gerektiren oyun ve uygulamalarda deneyimi iyileştirebilir.

Apple’ın ayrıca üçüncü taraf geliştiricilerden PlayStation VR2 kumandaları için desteği oyunlarına entegre etmelerini istediği bildirildi. Şirketin bu dikkat çeken hamlesi, markanın Apple Vision Pro’yu giderek daha çok yönlü bir platform haline getirmeye çalıştığının açık bir işareti olarak kabul ediliyor.

PlayStation VR2, Apple Vision Pro deneyimini üst seviyeye taşıyacak

Gelen son raporlara göre PlayStation VR2 kumandaları oyunların ötesine geçebilir. Bloomberg editörü Gurman bunların multimedya düzenleme gibi yaratıcı ve profesyonel görevler için de kullanılabileceğini öne sürüyor.

PS VR2’nin şu anda Vision Pro’da mevcut olan el ve göz takibinden daha güvenilir bir seçenek olduğu ifade ediliyor. Analog çubuk ve D-pad kullanarak sistemde gezinmenin yanı sıra el hareketlerine alternatif olarak tetik düğmesinin kullanılması gibi gelişmiş özellikler deneyimi zenginleştirebiliyor.

Öte yandan bu ortaklığa ilişkin resmi duyuru ertelenmiş gibi görünüyor. İki şirketin desteği birkaç hafta önce açıklaması bekleniyordu. Fakat ne yazık ki bu lansman henüz gerçekleşmedi. Beklenen destek kullanılabilir hale geldiğinde, PlayStation VR2 kumandalarının Apple’ın internet sitesi ve çevrimiçi mağazalar aracılığıyla satın alınabileceği ifade ediliyor.

Apple Vision Pro’yu daha erişilebilir ve çok yönlü hale getirmek için bu hamlesinin oldukça stratejik bir hareket olduğu belirtiliyor. Fakat maalesef hala tüm kritik sorunları çözmek için yeterli değil. Yüksek fiyat ve kaliteli oyunların eksikliği büyük engeller olmaya devam ediyor. Bununla birlikte PS VR2 kontrol cihazlarının piyasaya sürülmesi, daha eksiksiz bir XR ekosistemine doğru bir ilerleme olarak görülüyor.