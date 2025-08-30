Menüyü Kapat
    Apple ve Samsung, Xiaomi’yi dava etmekle tehdit ediyor

    Apple ve Samsung, Xiaomi'yi Hindistan'da yaptığı kışkırtıcı reklam kampanyası nedeniyle dava etmekle tehdit ediyor.
    Xiaomi Apple Samsung
    • Xiaomi, Hindistan'da yaptığı yeni reklam kampanyasında rakiplerini tiye aldı.
    • Yayınlanan gazete reklamı Apple ve Samsung'un tepkisini çekti.
    • İki teknoloji devi, Çinli şirketi dava etmekle tehdit etti.

    Apple ve Samsung, Hindistan’da Xiaomi’ye yasal bildirimde bulundu. Çinli üretici, bu yılın Mart ve Nisan ayları arasında rakiplerinin amiral gemisi ürünlerine karşı aşağılayıcı olduğu düşünülen reklamlar yayınlamıştı. Bu kışkırtıcı hamle, teknoloji devlerinin tepkisini topladı.

    Tartışma, reklamlarda markanın cihazlarının doğrudan iPhone 16 Pro Max ve bir Samsung TV ile karşılaştırılmasıyla alevlendi. Reklamlarda fiyat ve teknik özelliklerdeki farklılıklar öne sürülerek rakiplerin üstünlüğü sorgulandı. İki şirket bu sebeple Xiaomi’yi mahkeme koridorlarına taşıyabilir.

    Xiaomi’nin reklam kampanyası tepki çekti

    SamMobile’a göre tartışmalara konu olan reklamlardan biri Hindistan’da yayınlanan Livemint gazetesinde yayınlandı. Reddit’te viral olan reklam, amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra‘yı iPhone 16 Pro Max ile karşılaştırarak Apple modelinin “gerçekten en iyisi” olup olmadığını sorguluyor ve performans ve fiyat farklarını vurguluyordu.

    Xiaomi Apple Samsung kışkırtıcı reklamlar

    Xiaomi, Apple’ın yanı sıra Samsung’u da hedef aldı. Aynı gazetede yayınlanan bir diğer basılı reklamda, Xiaomi, QLED TV’sini “gelecek” olarak konumlandırırken; Samsung’un LED teknolojisini “geçmişte kalmış bir şey” olarak tanımlıyor.

    Apple ve Samsung’un eylemleri, ülkedeki neredeyse mutlak hakimiyet ortamının bir parçası olarak yorumlanıyor. Hindistan’ın üst düzey pazarına 50 bin rupi (yaklaşık 23 bin TL) üzerindeki cihazlar hakim durumda.

    IDC verilerine göre iki marka bu segmentin yaklaşık yüzde 95’ini oluşturuyor. Giriş seviyesi ve orta seviye kategorilerde güçlü bir oyuncu olan Xiaomi, Hindistan’daki üst segment pazarının yüzde 1’inden daha azına sahip.

    Çinli üreticinin agresif pazarlama stratejisi, rakiplerinin hakimiyetine meydan okumak için görünürlük arayışında gibi görünüyor. Bu da resmi bildirime yol açıyor. Reklam yaklaşımı değiştirilmezse bu durum yasal işlemle sonuçlanabilir.

    Efrahim Aslan

