Apple kaliteyi artırıyor: iOS 26 ile ekran kayıtları artık “cam gibi” olacak

iOS 26, iPhone ve iPad'lerde ekran kayıtlarını tam çözünürlükte sunmaya başlayacak.

Bu yenilik ile birlikte, örneğin iPhone 16 Pro Max'te kayıtlar 1320x2868 çözünürlüğe ulaşacak.

Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse daha önce maksimum çözünürlük oranı 884x1920 ile sınırlıydı.

Apple’ın yeni iOS 26 işletim sistemi önümüzdeki günlerde nihai sürümüyle uyumlu iPhone cihazlarına gelecek. Merakla beklenen yazılım, dünya çapında milyonlarca kullanıcıyı memnun edecek bir dizi yeni özelliğe ve iyileştirmeye ev sahipliği yapacak. Bunlardan biri de ekran kayıtlarıyla alakalı olacak.

Apple’ın ilk kez 2017 yılında iOS 11 işletim sistemiyle beraber karşımıza çıkardığı ekran kaydı özelliği yıllar içinde bazı küçük iyileştirmelere tanık oldu. Fakat yine de bu kayıtların kalitesi hep bir adım geride kalmıştı. Şimdiyse şirket nihayet bu özelliği tam çözünürlükte kaydetmek için kullanıcılara şans verecek.

Apple, ekran kayıtlarını hiç olmadığı kadar canlı hale getiriyor

iOS 26 Beta 6 güncellemesi ile birlikte ekran kayıtları artık cihazınızın tam çözünürlüğünü desteklemeye başladı. Örneğin iPhone 16 Pro Max’te 1320×2868 çözünürlük imkanı sunuluyor.

Daha önceki çözünürlük sınırıysa 884×1920 olarak biliniyordu. Bu önemli iyileştirme, önceki kayıtlardaki bulanıklığı ve pikselleşmeyi ortadan kaldırarak daha net ve daha ayrıntılı çekimler sağlıyor.

9to5Mac’in haberine göre daha yüksek çözünürlüğe rağmen dosya boyutları makul seviyelerde görünüyor. Aynı içeriğin 10 saniyelik ekran kaydı, Beta 1’deki 15,8 MB’tan Beta 6’da 20,2 MB’a çıktı. Bu da yüzde 20’nin biraz üzerinde bir artışa işaret ediyor.

Öte yandan iOS 26, video dışındaki ekran görüntüleri için de bazı yeni özellikler getiriyor. Canlı görseller için HDR kaydı, CarPlay ekran görüntülerini devre dışı bırakma seçeneği ve son olarak geliştirilmiş ekran görüntüsü özelliği için görsel arama fonksiyonları duyuruldu.

Tam çözünürlük yükseltmesi, uygulama geliştiricileri gibi, uygulamalarının App Store’da video önizlemesini sunmak gibi ince ayrıntıları yakalamak için ekran kayıtlarına güvenen kullanıcılar için büyük bir değişiklik olarak vurgulanıyor.

Ekran kaydı, 2017 yılında iOS 11 ile kullanıma sunulmuş ve bilgisayar kullanmadan ekrandaki hareketleri kaydetmenin basit bir yolunu sunmuştu. Fakat iOS 26’ya kadar kayıtlar yükseklik veya genişlik olarak 1920 pikselle sınırlıydı.

Bu da modern yüksek çözünürlüklü cihazlarda daha düşük kaliteye neden oluyordu. Nihayet şirket bu ay kararlı sürümüyle karşımıza çıkacak iOS 26 işletim sistemiyle birlikte bu sorunu ortadan kaldırmaya hazırlanıyor.

Kısa süre önce WhatsApp, Apple’ın yeni Liquid Glass tasarımıyla uyumlu bir arayüz test etmeye başladı. Son olarak iOS 26 güncellemesi alacak iPhone modelleri şu şekilde sıralanıyor: