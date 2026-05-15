Sony rezil oldu: Xperia 1 VIII kamerasında yapay zeka krizi

Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia 1 VIII, kameradaki yapay zeka müdahaleleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Kullanıcılardan gelen ilk geri bildirimlere göre cihazın gelişmiş yapay zekası nesneleri aşırı keskinleştirerek fotoğrafların doğal dokusunu kaybetmesine sebep oluyor.

Özellikle de profesyonel fotoğrafçılık odaklı bir seri olan Xperia, bu tartışmalı özellik sonrası sosyal medyada kullanıcılar tarafından tiye alınıyor.

Japon devi Sony geçtiğimiz günlerde Xperia 1 VIII akıllı telefon modelini piyasaya sürdü. Bununla birlikte şirket, yeni amiral gemisini öne çıkarmak için yapay zekaya büyük ölçüde yatırım yaptı. Fakat ne yazık ki markanın bu kararı kamuoyunda hiç de olumlu karşılanmadı.

Adeta kendi ayağına sıkmış gibi görünen Sony, bu telefonda yapay zeka ile fotoğrafları otomatik olarak iyileştirme gibi iddialı bir hedef belirlemişti. Fakat maalesef şirketten gelen resmi açıklama övgüden çok daha fazla soruya yol açtı.

Söz konusu özellik, sahneyi gerçek zamanlı olarak analiz eden ve pozlama, renkler ve bulanıklık efekti gibi ayarlamalar öneren Yapay Zeka Kamera Asistanı olarak belirtiliyor. Hayal kırıklığı yaratan bir performans ortaya koyan bu araç, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından tiye alınıyor.

Xperia 1 VIII yapay zekası alay konusu haline geldi

Yapay Zeka Kamera Asistanı özelliği, kullanıcıların kamera ayarlarını manuel olarak değiştirmek zorunda kalmadan mümkün olan en iyi görüntüyü yakalamasına yardımcı olmayı vaat ediyor. Bu da Sony’nin en büyük satış noktalarından birine yönelik çözüm olarak karşımıza çıkıyor.

Fakat ne yazık ki problem, Sony bu aracın pratik örneklerini göstermeye karar verdiğinde ortaya çıkıyor. Yayınlanan “Önce ve sonra” görüntülerinde, sözde optimize edilmiş sonuçta abartılı parlaklık seviyeleri, soluk renkler ve belirgin bir detay kaybı görülüyor.

TechRadar’ın haberine göre Sony’nin bu özelliğine karşı sosyal medya kullanıcıları anında sert tepkiler gösterdi. Çok sayıda olumsuz yorum alan cihaz, adeta bir alay konusu haline geldi.

Kullanıcılar, orijinal fotoğrafların daha üstün göründüğünü belirterek görüntü kalitesini eleştirdi. Bununla birlikte ortaya yapay zekanın mı yoksa sadece bir aksaklığın mı sonucu olduğu sorusunu gündeme getiren ironik yorumlar da çıktı.