Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    Samsung’dan kritik karar: Bazı Galaxy telefonlar emekliye ayrıldı

    Samsung bu hafta popüler eski orta segment telefonları Galaxy A13, A23 ve M33 5G'yi resmi güncelleme listesinden çıkardı.
    Galaxy A13
    Reklam
    • Samsung Galaxy A13, Galaxy A23 ve Galaxy M33 5G modelleri için yazılım desteği resmi olarak sonlandırıldı.
    • Bu cihazlar artık yeni Android sürümlerini, One UI güncellemelerini ve en önemlisi de kritik güvenlik yamalarını almayacak.
    • Desteğin kesilmesi cihazların çalışmasını engellemeyecek olsa da zamanla uygulama uyumluluğu ve sistem kararlılığı sorunlarının yaşanabileceği tahmin ediliyor.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren önemli bir gelişmeyle gündeme geldi. Şirket, yayınladığı son liste ile beraber popüler bazı Galaxy akıllı telefon modellerinin yazılım ömrünü tamamladığını resmi olarak teyit etti.

    Samsung tarafından fişi çekilen üç modelin iki tanesi Galaxy A serisine aitken, diğer ise M serinin bir üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy A13, Galaxy A23 ve Galaxy M33 5G modellerinin ne yazık ki bugün itibarıyla artık Samsung’un resmi güncelleme sunucularından veri alamayacağı, yani desteği kesileceği vurgulanıyor.

    Reklam

    Galaxy A13, A23 ve M33 5G için yolun sonu

    SamMobile’ın haberine göre her üç akıllı telefon da Nisan 2022’de Android 12 işletim sistemine dayalı One UI 4.0 kullanıcı arayüzüyle piyasaya sürüldü. Samsung, dört yıl boyunca düzenli sistem güncellemeleri, güvenlik yamaları ve yeni özellikler sağladı. Fakat ne yazık ki belirtilen sürenin ardından Samsung, yazılım yaşam döngüsünü resmi olarak sonlandırıyor.

    Galaxy A13 ve Galaxy A23 modelleri, varlıkları süresince iki büyük Android işletim sistemi güncellemesi aldı. Son büyük güncellemeleri Android 14 tabanlı One UI 6 oldu. Galaxy M33 5G ise biraz daha iyi durumda ve dört büyük sistem güncellemesi aldı. Son büyük güncelleme Android 16 tabanlı One UI 8 oldu.

    Galaxy A23

    Pek çok Galaxy M33 5G kullanıcısı, cihazın One UI 8.5 güncellemesini de almasını bekliyordu. Fakat ne yazık ki Samsung’un bu model için başka bir güncelleme planlamadığı ortaya çıktı.

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    Kullanıcılar ne yapacak?

    Galaxy A13, Galaxy A23 ve Galaxy M33 5G modelleri artık yalnızca nadiren acil güvenlik yamalarından faydalanacak. Sistemdeki ciddi güvenlik açıklarını düzeltecek bu güncellemeler, cihaza herhangi bir yeni özellik getirmeyecek.

    Bununla birlikte resmi desteğin sona ermesi, söz konusu modellerin artık çalışmayı durduracağı anlamına gelmiyor. Fakat yine de cihazların artık güncelleme alamayacak olması, bu telefonlar için güvenlik açıkları riskini artırıyor.

    Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra karşılaştırması: Yükseltmeye değer mi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra karşılaştırması: Yükseltmeye değer mi?

    Öte yandan zamanla bu cihazların yeni uygulamalarla uyumluluğunun azalması da bekleniyor. Dolayısıyla da daha güvenli ve güncel bir mobil deneyimden yararlanmak isteyen kullanıcıların telefonlarını yenilemeleri gerekecek gibi görünüyor.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.