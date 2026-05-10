Samsung’dan kritik karar: Bazı Galaxy telefonlar emekliye ayrıldı

Samsung Galaxy A13, Galaxy A23 ve Galaxy M33 5G modelleri için yazılım desteği resmi olarak sonlandırıldı.

Bu cihazlar artık yeni Android sürümlerini, One UI güncellemelerini ve en önemlisi de kritik güvenlik yamalarını almayacak.

Desteğin kesilmesi cihazların çalışmasını engellemeyecek olsa da zamanla uygulama uyumluluğu ve sistem kararlılığı sorunlarının yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren önemli bir gelişmeyle gündeme geldi. Şirket, yayınladığı son liste ile beraber popüler bazı Galaxy akıllı telefon modellerinin yazılım ömrünü tamamladığını resmi olarak teyit etti.

Samsung tarafından fişi çekilen üç modelin iki tanesi Galaxy A serisine aitken, diğer ise M serinin bir üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy A13, Galaxy A23 ve Galaxy M33 5G modellerinin ne yazık ki bugün itibarıyla artık Samsung’un resmi güncelleme sunucularından veri alamayacağı, yani desteği kesileceği vurgulanıyor.

Galaxy A13, A23 ve M33 5G için yolun sonu

SamMobile’ın haberine göre her üç akıllı telefon da Nisan 2022’de Android 12 işletim sistemine dayalı One UI 4.0 kullanıcı arayüzüyle piyasaya sürüldü. Samsung, dört yıl boyunca düzenli sistem güncellemeleri, güvenlik yamaları ve yeni özellikler sağladı. Fakat ne yazık ki belirtilen sürenin ardından Samsung, yazılım yaşam döngüsünü resmi olarak sonlandırıyor.

Galaxy A13 ve Galaxy A23 modelleri, varlıkları süresince iki büyük Android işletim sistemi güncellemesi aldı. Son büyük güncellemeleri Android 14 tabanlı One UI 6 oldu. Galaxy M33 5G ise biraz daha iyi durumda ve dört büyük sistem güncellemesi aldı. Son büyük güncelleme Android 16 tabanlı One UI 8 oldu.

Pek çok Galaxy M33 5G kullanıcısı, cihazın One UI 8.5 güncellemesini de almasını bekliyordu. Fakat ne yazık ki Samsung’un bu model için başka bir güncelleme planlamadığı ortaya çıktı.

Kullanıcılar ne yapacak?

Galaxy A13, Galaxy A23 ve Galaxy M33 5G modelleri artık yalnızca nadiren acil güvenlik yamalarından faydalanacak. Sistemdeki ciddi güvenlik açıklarını düzeltecek bu güncellemeler, cihaza herhangi bir yeni özellik getirmeyecek.

Bununla birlikte resmi desteğin sona ermesi, söz konusu modellerin artık çalışmayı durduracağı anlamına gelmiyor. Fakat yine de cihazların artık güncelleme alamayacak olması, bu telefonlar için güvenlik açıkları riskini artırıyor.

Öte yandan zamanla bu cihazların yeni uygulamalarla uyumluluğunun azalması da bekleniyor. Dolayısıyla da daha güvenli ve güncel bir mobil deneyimden yararlanmak isteyen kullanıcıların telefonlarını yenilemeleri gerekecek gibi görünüyor.