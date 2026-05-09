iOS 26.5 RC 2 yayınlandı: Apple’dan final öncesi son dokunuş

Apple, iOS 26.5 ve iPadOS 26.5 için RC 2 sürümlerini yayınladı.

Her iki yazılımın da kararlı sürümünün önümüzdeki hafta kullanıcılara sunulması planlanıyor.

iOS 26.5'in nihai versiyonu, RCS uçtan uca şifreli mesajlaşma ve Apple Haritalar için "Önerilen Yerler" gibi yenilikleri tüm kullanıcılara getirecek.

Teknoloji devi Apple, iOS 26.5 ve iPadOS 26.5 işletim sistemlerinin ikinci RC sürümlerini geliştiriciler ve genel test kullanıcıları için yayınladı. Kullanıcılara sunulan bu yeni yazılımlar, ilk sürümlerden yaklaşık bir hafta sonra sunuldu.

Şirket henüz ne yazık ki bu son sürümde beraber hangi değişikliklerin yer aldığına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı. Bununla birlikte yeni RC sürümleri genellikle yalnızca kararlı sürümden önce düzeltilmesi gereken daha fazla hata bulunduğunda yayınlanıyor. Yani sadece küçük bazı hata düzeltmeleri ve kararlılık iyileştirmeleri sağlanacağını söylemek mümkün.

iOS 26.5 güncellemesinde sona doğru yaklaşıyoruz

Apple’ın işletim sistemlerinin “26.5” sürümleri için planlanan yeni özellikler arasında, iOS ve iPadOS için yeni Pride Luminance duvar kağıdı, Apple Haritalar’da “Önerilen Yerler” özelliği ve uçtan uca şifrelemeli RCS mesajlaşma gibi ilgi çekici dokunuşlar karşımıza çıkacak.

Bununla birlikte Apple’ın yayınladığı yeni “RC 2” sürümü yalnızca iPhone ve iPad platformlarına gönderildi. Bu da en azından şimdilik macOS Tahoe 26.5, watchOS 26.5, tvOS 26.5, visionOS 26.5 ve HomePod Software 26.5’in bu sürüme dahil edilmediği anlamına geliyor.

iOS 26.5 ve iPadOS 26.5 RC 2 sürümünü indirmek için geliştirici programına ya da halka açık beta programına kayıt olmanız gerekiyor. Bunun için aşağıdaki adımları sırasıyla takip edebilirsiniz:

Apple Beta sayfasında Kaydol’a tıklayın ve Apple Kimliğinizle kayıt olun. Beta Yazılım Programına giriş yapın. iOS cihazınızı kaydetmek için “Kaydet” seçeneğine tıklayın. Ayarlar uygulamasını açın. Genel’e ve ardından Yazılım Güncellemesi’ne dokunun. Beta Güncellemeleri bölümünde iOS Genel Beta sürümünü seçin.

iOS 26.5 kararlı sürümü ne zaman çıkacak?

Apple’ın takviminde bir değişiklik olmazsa, şirket iOS 26.5, iPadOS 26.5 ve diğer işletim sistemlerinin nihai sürümlerini önümüzdeki hafta yayınlayacak.

iOS 26.5 RC 2 sürümünü de kararlı versiyonun çok yakında geleceğinin ipuçlarını bizlere veriyor.

iOS 26.5 güncellemesi şu iPhone modellerinde desteklenecek:

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE 3