iOS 26.5 resmen yayınlandı: İşte iPhone’lara gelen yenilikler

Apple, iPhone iOS 26.5 güncellemesini resmen yayınladı.

Güncelleme, mesajlaşma güvenliğini artıran uçtan uca şifreli RCS desteği ve yeni kişiselleştirme seçenekleriyle beraber geliyor.

Sistem kararlılığını artıran yazılım, aynı zamanda 50'den fazla kritik güvenlik açığını gideriyor.

Teknoloji devi Apple, iOS 26.5 güncellemesinin kararlı sürümünü nihayet resmi olarak yayınladı. Geçtiğimiz günlerde iOS 26.5’in ikinci RC sürümüyle karşımıza çıkan şirket, nihai sürümün yolda olduğunun ipuçlarını zaten bizlere vermişti. Sunulan güncelleme şu anda dünya genelinde tüm uyumlu iPhone modellerine ulaştı.

Hemen indirebileceğiniz yeni iOS güncellemesi, çok sayıda ilgi çekici ve işlevsel yeni özelliği kullanıcılarla buluşturuyor. Bunlar arasında özellikle de Android ve iPhone’lar arasında mesajlaşma güvenliğini artırmaya odaklanan uçtan uca şifreleme RCS desteği dikkat topluyor. İşte güncellemenin tüm detayları…

iOS 26.5 ile gelen tüm yeni özellikler

Yeni iOS güncellemesinin en büyük sürprizi, iOS ve Android arasında Mesajlar uygulamasında RCS mesajları için uçtan uca şifrelemenin gelmesi oluyor. Android kullanıcılarıyla yapılan konuşmalar artık iMessage’a benzer şekilde gelişmiş güvenlikten yararlanıyor.

Apple Haritalar, son aramalarınıza göre yakınınızdaki popüler yerleri gösteren “Önerilen Yerler” özelliğini kazanıyor. Güncelleme ayrıca Haritalar’da reklamların gösterilmesi için teknik altyapıyı da oluşturuyor.

iOS 26.5 ile gelen diğer öne çıkan yenilikler şunlar:

App Store, 12 aylık taahhütlü aylık abonelikler de dahil olmak üzere yeni satın alma seçenekleri sunuyor.

Yeni Pride “Luminance” duvar kağıdı geliyor.

Bir Magic Keyboard, Magic Mouse ya da Magic Trackpad’i iPhone’unuza taktığınızda, artık otomatik olarak Bluetooth üzerinden bağlı kalıyor.

Yeni İnuitçe klavye (Eskimo dili) sunuluyor.

Android’e veri aktarırken Mesajlar eklerini paylaşmak için yeni seçenekler (Hiçbiri, 30 gün, 1 yıl ya da Hepsi) geliyor.

50 güvenlik açığı kapatılıyor.

Apple ayrıca Avrupa’da iOS 26.5 güncellemesiyle DMA tarafından zorunlu kılınan şu özellikleri de tanıttı:

Üçüncü taraf aksesuarlar için Canlı Etkinlik desteği geliyor.

Apple dışı aksesuarlar için bildirimlerde ve yakınlık eşleştirmesinde iyileştirmeler sağlanıyor.

Apple yaz aylarında yayınlanması planlanan iOS 26.6 üzerinde çalışmalara başladı. Şirket ayrıca 8 Haziran’da WWDC26 etkinliğinde duyurulması planlanan iOS 27 işletim sistemine odaklanıyor.

iOS 26.5 güncellemesi nasıl yüklenir?

Uyumlu bir iPhone cihazına sahipseniz, siz de hemen iOS 26.5 güncellemesini telefonunuza yükleyebilirsiniz. Bu işlem son derece kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bunun için aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz gerekiyor:

“Ayarlar” uygulamasını açın. “Genel” sayfasına girin. “Yazılım Güncellemesi” bölümünden devam edin. Son olarak iOS 26.5’i bulup indirin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Her güncellemede olduğu gibi, yükleme aşamasına devam etmeden önce cihazınızın yedeğini almanızı tavsiye ederiz. Örneğin OTA (Over the Air) üzerinden iCloud’a ya da kablolu bağlantı kullanarak Mac veya PC’nize yapabilirsiniz.

Ardından iPhone veya iPad’inizin yeni sürümü herhangi bir hata riski olmadan indirmek için yeterli boş depolama alanına sahip olduğundan emin olmanızda fayda var. Bu iki önlemi aldıktan sonra yeni güncellemeyi gönül rahatlığıyla yükleyebilirsiniz.