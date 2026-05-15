    Xiaomi 13T kullanıcılarına Android 16 ve HyperOS 3 müjdesi

    Xiaomi 13T serisi Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesiyle gelişmiş yapay zeka özellikleri ve yepyeni bir arayüz tasarımına kavuşuyor.
    Xiaomi 13T
    • Xiaomi 13T serisi Android 16 tabanlı yeni HyperOS 3 güncellemesine ulaşmaya başladı.
    • Yeni güncelleme, gelişmiş yapay zeka entegrasyonları, yenilenmiş bir kontrol merkezi ve daha akıcı sistem animasyonları sunuyor.
    • Güncellemenin önümüzdeki aylarda kademeli olarak dağıtılması bekleniyor.

    Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin güncelleme dağıtımı hız kesmeden devam ediyor. Son olarak şirket, Xiaomi 13T serisi için Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesinin kararlı sürümü için son aşamaya ulaştı. Yeni güncelleme, kullanıcılar için çok sayıda ilgi çekici yeni özelliğe ev sahipliğinde bulunuyor.

    XiaomiTime’ın haberine göre OS3.0.1.0.WMFEUXM (EEA) ve OS3.0.3.0.WMFMIXM (Global) sürümleri, genel kullanıma sunulmadan önce dahili testlerin son aşamasına girdi. aristotle_eea_global ve aristotle_global kod adları altında yayınlanan yeni sürümler, mühendislerin çekirdek ayarlamalarını tamamladığını ve işlemcinin termal kararlılığını iyileştirdiğini gösteriyor.

    Xiaomi 13T modelleri için önemli yenilikler geliyor

    Yaklaşık üç aylık gecikme, yeni arayüzü diğer cihazlar zaten çalıştırırken modelin geliştirme aşamasında kalması nedeniyle toplulukta hayal kırıklığına yol açtı. Bu stratejik gecikmenin, Android 16’nın Xiaomi 13T modelinin özel donanımına uyarlanmasının kritik performans sorunlarına yol açmamasını sağlamak için gerekli olduğu belirtiliyor.

    Yeni Hyper Island sistemi, gerçek zamanlı süreç kontrolü için ekranın üst kısmında genişletilebilir bir görsel arayüz sunarak çoklu görev performansını artırıyor. Bu özellik, Xiaomi’nin mobil telefonları, tabletleri ve giyilebilir aksesuarları arasında senkronizasyonu hızlandıran ve yerel ve anlık veri alışverişini sağlayan yenilenmiş HyperConnect ile birlikte çalışıyor.

    Xiaomi 13T serisi

    Google’ın yeni Android 16 işletim sistemi, optimize edilmiş RAM yönetimi sağlayarak işletim sisteminin zorlu uygulamaları daha hızlı ve akıcı bir şekilde açmasına olanak tanıyor. Akıllı işlem algoritmaları bekleme modunda enerji tüketimini azaltırken, yeni yapay zeka katmanları ekosistemler genelinde görev sürekliliğini izliyor.

    Resmi dağıtımın önümüzdeki günlerde Mi Pilot programı kullanıcıları için başlaması ve OTA üzerinden genel sürümden önce son doğrulama adımı olması bekleniyor.

    Xiaomi 13T serisi teknik özellikleri

    Xiaomi 13T Xiaomi 13T Pro
    İşlemci MediaTek Dimensity 8200 Ultra
    MediaTek Dimensity 9200 Plus
    GPU Mali-G610 MC6
    Arm Immortalis-G715
    Ekran 6,67 inç AMOLED, 1.5K, 144 Hz
    6,67 inç AMOLED, 1.5K, 144 Hz
    RAM 8 GB / 12 GB LPDDR5
    12 GB / 16 GB / 24 GB LPDDR5X
    Depolama 256 GB (UFS 3.1)
    256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.0)
    Arka kamera 50 MP (OIS) + 50 MP + 12 MP
    50 MP (OIS) + 50 MP + 12 MP
    Ön kamera 20 MP 20 MP
    Batarya 5.000 mAh 5.000 mAh
    Hızlı şarj 67W 120W
    Boyutlar 162,2 x 75,7 x 8,49 mm
    162,2 x 75,7 x 8,49 mm
    Ağırlık 193 gram 206 gram
    Bağlantı BT 5.4, NFC, Wi-Fi 6, 5G
    BT 5.4, NFC, Wi-Fi 6, 5G
    Dayanıklılık IP68 sertifikası IP68 sertifikası
    İşletim sistemi Android 13 tabanlı MIUI 14
    Android 13 tabanlı MIUI 14

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

