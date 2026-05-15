Xiaomi 13T kullanıcılarına Android 16 ve HyperOS 3 müjdesi

Xiaomi 13T serisi Android 16 tabanlı yeni HyperOS 3 güncellemesine ulaşmaya başladı.

Yeni güncelleme, gelişmiş yapay zeka entegrasyonları, yenilenmiş bir kontrol merkezi ve daha akıcı sistem animasyonları sunuyor.

Güncellemenin önümüzdeki aylarda kademeli olarak dağıtılması bekleniyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin güncelleme dağıtımı hız kesmeden devam ediyor. Son olarak şirket, Xiaomi 13T serisi için Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesinin kararlı sürümü için son aşamaya ulaştı. Yeni güncelleme, kullanıcılar için çok sayıda ilgi çekici yeni özelliğe ev sahipliğinde bulunuyor.

XiaomiTime’ın haberine göre OS3.0.1.0.WMFEUXM (EEA) ve OS3.0.3.0.WMFMIXM (Global) sürümleri, genel kullanıma sunulmadan önce dahili testlerin son aşamasına girdi. aristotle_eea_global ve aristotle_global kod adları altında yayınlanan yeni sürümler, mühendislerin çekirdek ayarlamalarını tamamladığını ve işlemcinin termal kararlılığını iyileştirdiğini gösteriyor.

Xiaomi 13T modelleri için önemli yenilikler geliyor

Yaklaşık üç aylık gecikme, yeni arayüzü diğer cihazlar zaten çalıştırırken modelin geliştirme aşamasında kalması nedeniyle toplulukta hayal kırıklığına yol açtı. Bu stratejik gecikmenin, Android 16’nın Xiaomi 13T modelinin özel donanımına uyarlanmasının kritik performans sorunlarına yol açmamasını sağlamak için gerekli olduğu belirtiliyor.

Yeni Hyper Island sistemi, gerçek zamanlı süreç kontrolü için ekranın üst kısmında genişletilebilir bir görsel arayüz sunarak çoklu görev performansını artırıyor. Bu özellik, Xiaomi’nin mobil telefonları, tabletleri ve giyilebilir aksesuarları arasında senkronizasyonu hızlandıran ve yerel ve anlık veri alışverişini sağlayan yenilenmiş HyperConnect ile birlikte çalışıyor.

Google’ın yeni Android 16 işletim sistemi, optimize edilmiş RAM yönetimi sağlayarak işletim sisteminin zorlu uygulamaları daha hızlı ve akıcı bir şekilde açmasına olanak tanıyor. Akıllı işlem algoritmaları bekleme modunda enerji tüketimini azaltırken, yeni yapay zeka katmanları ekosistemler genelinde görev sürekliliğini izliyor.

Resmi dağıtımın önümüzdeki günlerde Mi Pilot programı kullanıcıları için başlaması ve OTA üzerinden genel sürümden önce son doğrulama adımı olması bekleniyor.

Xiaomi 13T serisi teknik özellikleri

Xiaomi 13T Xiaomi 13T Pro İşlemci MediaTek Dimensity 8200 Ultra MediaTek Dimensity 9200 Plus GPU Mali-G610 MC6 Arm Immortalis-G715 Ekran 6,67 inç AMOLED, 1.5K, 144 Hz 6,67 inç AMOLED, 1.5K, 144 Hz RAM 8 GB / 12 GB LPDDR5 12 GB / 16 GB / 24 GB LPDDR5X Depolama 256 GB (UFS 3.1) 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.0) Arka kamera 50 MP (OIS) + 50 MP + 12 MP 50 MP (OIS) + 50 MP + 12 MP Ön kamera 20 MP 20 MP Batarya 5.000 mAh 5.000 mAh Hızlı şarj 67W 120W Boyutlar 162,2 x 75,7 x 8,49 mm 162,2 x 75,7 x 8,49 mm Ağırlık 193 gram 206 gram Bağlantı BT 5.4, NFC, Wi-Fi 6, 5G BT 5.4, NFC, Wi-Fi 6, 5G Dayanıklılık IP68 sertifikası IP68 sertifikası İşletim sistemi Android 13 tabanlı MIUI 14 Android 13 tabanlı MIUI 14