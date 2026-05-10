Kamera canavarı Sony Xperia 1 VIII köklü değişiklikler sunacak

Reklam

Sony Xperia 1 VIII modelinin 13 Mayıs'ta piyasaya duyurulacağı resmi olarak açıklandı.

Şirket, yeni modelde yıllardır süregelen dikey kamera dizilimini değiştirerek radikal bir değişiklik gerçekleştirecek.

Cihazın kamera donanımında, özellikle de düşük ışık performansı ve dinamik aralığı artıracak yeni nesil Exmor T sensörlerin kullanılması planlanıyor.

Japon teknoloji devi Sony, Xperia serisi akıllı telefon ailesinin yeni üyesi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son raporlara göre şirket, Xperia 1 VIII cihazında çeşitli donanım yükseltmelerinin yanı sıra kamera tarafında da değişikliğe gidecek.

Sony’nin yeni performans canavarı telefonu, serinin ikonik kamera tasarımında önemli bir yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor. Şirketin hem estetik hem de işlevsel bazı dokunuşlarda bulunacağı belirtiliyor. İşte yıllardır korunan klasik tasarım dilinin dışına çıkan Sony’nin yeni planları…

Reklam

Xperia 1 VIII çıkış tarihi belli oldu

Sony, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 13 Mayıs’ta düzenlenecek etkinliğini resmen doğruladı. Merakla beklenen bu etkinlikte markanın yeni amiral gemisi akıllı telefonu Xperia 1 VIII modelinin piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Yayınlanan tanıtım afişi ayrıca önceki Xperia serisi nesillerinden farklı olan arka kamera tasarımında daha önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Sony, Xperia 1 serisi için uzun yıllardır geleneksel dikey kamera düzenine sadık kaldı. Fakat çok yakında piyasaya sürülecek yeni ürünün daha modern, kare bir modüle sahip olması muhtemel görünüyor.

Sony Xperia 1 VIII kamera özellikleri sızdırıldı

Gizmochina’nın haberine göre Sony, manuel kamera kontrollerini ve içerik oluşturuculara yönelik donanımı koruyacak. Şirketin telefoto lens yaklaşımını değiştirdiği öne sürülüyor. Önceki Xperia 1 VII modelinde kullanılan sürekli değişken zoom yerine sabit 3x optik periskopik zoom kullanılacak.

Cihazda 1/1.56 inç boyutunda 48 MP’lik bir sensör kullanması bekleniyor. Geçen yılki 12 MP’lik sensöre kıyasla bu hamle, düşük ışıkta daha iyi sonuçlar ve daha yüksek detay seviyesi sağlayabilecek önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor. Sony Xperia 1 VIII modelinin arka kamera modülü, ana ve ultra geniş açılı lensler için iki adet daha 48 MP sensörle desteklenecek. Ön selfie kamerasının ise yine 12 MP çözünürlük sunması bekleniyor.

İddialara göre cihaz 120 Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç FHD+ HDR OLED ekranla karşımıza çıkacak. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ve 12 GB RAM kapasitesi yer alacak. Yeni Sony telefonu yaklaşık 5.000 mAh pil kapasitesiyle donatılacak. Bununla birlikte cihazda su ve toza karşı dayanıklılık sağlayan IP68 sertifikası bulunacak.

Xperia 1 VIII fiyatı ne kadar olacak?

İddialara göre Sony Xperia 1 VIII cihazının Avrupa fiyatı 1.800 Euro‘yu aşacak. Resmi olmayan bilgilere göre satışların Haziran ayında başlaması bekleniyor. Lansmanda konuya ilişkin şirketten daha fazla detay gelmesi bekleniyor.

Bununla birlikte yeni Sony modelinde Siyah, Gümüş, Kırmızı ve Altın renk seçeneklerinin yer alması bekleniyor.