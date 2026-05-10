8.000 mAh bataryalı Xiaomi 17 Max’in özellikleri belli oldu

Xiaomi 17 serisine "Max" adlı yeni bir seçenek daha eklenecek.

Merakla beklenen modelin bu ay sonlarına doğru piyasaya sürüleceği öne sürülüyor.

Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alacak cihaz, 200 MP ana kamerayla hizmet verecek.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, ürün yelpazesinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, şimdiye kadar standart, “Pro” ve “Ultra” modelleriyle tüketicilere sunulan Xiaomi 17 serisi akıllı telefon ailesine şimdi “Max” adlı bir seçenek daha kazandıracak.

Daha önceki sızıntılarda 8.000 mAh pil kapasitesine sahip olacağı doğrulanan Xiaomi 17 Max modeli, son olarak 100W hızlı şarj sertifikasıyla karşımıza çıktı. Yeni bir sertifikasyon alan cihaz, lansman tarihinin yaklaştığının ipuçlarını bizlere veriyor.

Çinli teknoloji devi, geçen yılın sonunda temel Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerini piyasaya sürdü. Aralık 2025’te ise değişken zoom desteğine sahip 200 MP telefoto lensli Xiaomi 17 Ultra ile portföyünü genişletti.

Ortaya çıkan son raporlara göre yeni Xiaomi 17 Max modeli, seriye ağırlıklı olarak pil ömrü ve mobil fotoğrafçılık yeteneklerine odaklanan bir cihaz ekleyecek.

Söylentilere göre Xiaomi’nin yeni amiral gemisi telefonu üst düzey bir RGB OLED ekran, sade bir tasarım ve Leica markasıyla iş birliği içinde geliştirilen iyileştirilmiş bir kameraya sahip olacak.

Xiaomi’nin bu kez zoom kalitesine ve odak uzaklığına daha fazla odaklanması bekleniyor. 200 MP Samsung ISOCELL HP ana kameranın yanı sıra ayrıca 3x optik zoom destekli 50 MP periskopik telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açılı sensör de yer alacak.

6,9 inçlik bir ekrana sahip olacağı iddia edilen Xiaomi 17 Max’in arka tarafta ikincil bir ekran sunmayacağı, böylelikle Xiaomi 17 Pro Max’ten farklılaştırılacağı tahmin ediliyor. Bu da şirketin daha büyük bir pil kullanmasına olanak sağlayacak.

8.000 mAh pil kapasitesiyle çalışacak amiral gemisi telefon, 100W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj desteğiyle hizmet verecek. Ayrıca 100W PPS protokolüyle uyumluluk da bekleniyor. Bununla birlikte Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci, LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama karşımıza çıkacak.

Xiaomi 17 Max çıkış tarihi ve fiyatı

İddialara göre performans canavarı cihaz bu ayın sonlarına doğru Çin pazarında piyasaya sürülecek. Daha sonra modelin global pazarda da boy göstermesi bekleniyor.

Bununla birlikte Xiaomi 17 Max’in fiyatı yaklaşık 640 Euro (yaklaşık 34.000 TL) seviyesinde olacak. Bu da güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık TL’ye tekabül ediyor.