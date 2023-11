Apple, iPhone 16 Pro’da Dinamik Ada’ya veda edebilir

Apple’ın son yıllarda tasarım konusundaki en radikal değişikliklerinden bir tanesi olan Dinamik Ada (Dynamic Island) tasarımı ilk olarak iPhone 14 Pro serisinde karşımıza çıkmıştı. Eylül ayında piyasaya sürülen iPhone 15 serisinin tamamına yer alan bu tasarım, kullanıcılar tarafından büyük bir övgü toplamaya devam ediyor. Bu yaratıcı tasarımla beraber kullanıcıların ana ekranlarını çok daha verimli bir şekilde kullanmalarına fayda sağlanırken, aynı zamanda bildirimler ve pratik uygulama yönetimleri de buradan gerçekleştirilebiliyor.

Neredeyse tüm kullanıcıların övgüyle yaklaştığı Dinamik Ada tasarımı, ortaya çıkan son iddialara göre iPhone 16 Pro modelinde ortadan kalkabilir. Önümüzdeki yıl piyasaya çıkması beklenen amiral gemisi akıllı telefon modeli, iddialara göre Dinamik Ada’nın yerine farklı bir görünüme yer verecek. Fakat bu değişiklik, birçok kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratabilir. İşte detaylar…

Majin Bu adlı X (eski adıyla Twitter) kullanıcısının yaptığı paylaşıma göre Apple, iPhone 16 Pro modelinde Dinamik Ada tasarımı yerine delikli bir tasarıma yer verebilir. Şu anda bu tasarımın test edildiğini belirten kullanıcı, yine de bunun henüz kesinleşmediğini ifade etti. Konuya ilişkin ayrıntıların ise 2024 Mart’ta ortaya çıkmaya başlayacağını aktardı. Son olarak ise büyük bir olasılıkla iPhone 17’ye kadar böyle bir modelle karşılaşmayacağımızı ekledi.

Apple is testing a iPhone 16 Pro hole punch version, but it may not be finalized. Details will depend on March next year. I guess most likely we won't see such a version until the iPhone 17 pic.twitter.com/exeo8gWoT0

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) November 10, 2023