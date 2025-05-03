100W şarj ve 7.000 mAh pil: OnePlus Nord 5 özellikleri belli oldu

OnePlus'ın yüksek performanslı yeni telefonu için geri sayım başladı.

Merakla beklenen OnePlus Nord 5'in teknik özellikleri belli oldu.

Ortaya çıkan raporlara göre cihaz, 100W hızlı şarj ve 7.000 mAh'lik geniş pil ömrüyle öne çıkacak.

OnePlus’ın çok yakında hem Çinde Ace 5 Racing Edition ve Ultra ile piyasaya süreceği cihazlarla ilgili hem de küresel çapta gelecek lansmanları konusunda büyük bir beklenti mevcut. Bir süredir dikkatler markanın yeni OnePlus Nord 5 modeline çevrilmiş durumda.

Ortaya çıkan son raporlara göre merakla beklenen bu akıllı telefon, OnePlus Ace 5 Racing Edition’ın uluslararası versiyonu olabilir. Debayan Roy tarafından ortaya atılan ilk özellikler, cihazın MediaTek Dimensity 9400e yonga setine sahip olacağını ve bu sayede kullanıcılara iyi bir performans sunmaya hazır olduğu vurgulanıyor.

OnePlus Nord 5 teknik özellikleri ortaya çıktı

Çok yakında duyurulacak OnePlus Nord 5’in ekranı düz panelde OLED teknolojisini benimseyecek. Aynı zamanda bu ekranın 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip olacağı belirtiliyor.

Akıllı telefonun yapısal olarak plastik bir çerçeve ve cam kaplamalı bir arka yüzey kullanması bekleniyor. Estetik ve üretim maliyetlerini dengelemek için OnePlus böyle bir çözüm ortaya koyuyor.

OnePlus Nord 5 geniş pil ömrü ile dikkat çekiyor. Cihazın 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı söyleniyor. Öte yandan telefon tam şarj için bekleme süresini önemli ölçüde azaltabilecek 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Cihaz kamera yetenekleriyle de adından söz ettirecek. Telefonun arka tarafta 50 MP ana sensör ve 8 MP ultra geniş açılı sensör sunacağı söyleniyor. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için ise 16 MP’lik bir ön kamera sunulacak.

OnePlus Nord 5 cihazının diğer özellikleri arasında ekran altı parmak izi sensörü ve sürükleyici stereo ses için çift hoparlör yer alıyor. Performans canavarı cihazın Android 15 işletim sistemine sahip olacağı ve OnePlus’ın akıllı telefonlarda yer alan OxygenOS 15 kullanıcı arayüzüyle özelleştirileceği söyleniyor.

OnePlus Nord 5’in satış fiyatı hakkında da ilk tahminler geldi. Söylentilere göre cihaz Avrupa pazarında yaklaşık 315 Euro (yaklaşık 13 bin 500 TL) fiyat etiketiyle listelenecek.