Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Tasarım Teknoloji

    TECNO Pova Curve 5G göz alıcı tasarımı ile ortaya çıktı

    Ay sonunda resmi olarak duyurulması beklenen Tecno Pova Curve 5G modelinin göz alıcı tasarımı ortaya çıktı.
    Tecno Pova Curve 5G
    • TECNO yakında fiyat-performans odaklı yeni bir telefonla karşımıza çıkacak.
    • Merakla beklenen TECNO Pova Curve 5G hakkında yeni bilgiler geldi.
    • Şirketten gelen tanıtım afişi ile birlikte cihazın tasarımı netlik kazandı.

    TECNO bir süredir Pova serisine ait yeni modeli hakkında çeşitli ipuçları ortaya koyuyor. Daha önce bir videoda cihazın arka tasarımı açıklanmıştı. Fakat henüz resmi isminin ne olacağı konusunda bir açıklama gelmemişti. Birçok kişi söz konusu modelin Pova 7 serisinin bir parçası olacağına inanıyordu.

    Marka şimdi cihazın yan tarafını ortaya çıkaran ve TECNO Pova Curve 5G adıyla Hindistan pazarına gireceğini doğrulayan yeni bir tanıtım afişi yayınladı. Merakla beklenen cihazın premium bir tasarıma sahip olacağı ve isminden de anlaşılacağı üzere kavisli bir ekranla karşımıza çıkacağı anlaşıldı.

    TECNO Pova Curve 5G nasıl görünecek?

    Gizmochina’nın haberine göre ortaya çıkan yeni bir görselde TECNO Pova Curve 5G’nin ince ve modern tasarımı ön plana çıkarılıyor. Merakla beklenen cihaz, kavisli ekranıyla sofistike bir görünüme kavuşacak. Aynı zamanda cilalı yüzeyli ince kenarlarıyla da şık bir görünüme katkı sağlayacak.

    Tasarımın unsurlarından biri de markanın henüz detaylandırmadığı turuncu bir alan oluyor. Ayrıca üçgen şeklinde bir LED ve çift kamera modülüne sahip büyük bir fotoğraf setini görmek de mümkün.

    Tecno Pova Curve 5G
    Görsel: TECNO

    Ortaya çıkan görüntüye bakılırsa TECNO Pova Curve 5G, bundan sonra daha rafine ve premium bir görünümle devam etmesi beklenen Pova serisinin tasarımında köklü bir değişiklik getirecek gibi görünüyor.

    TECNO şimdilik Pova Curve 5G’nin herhangi bir özelliğini açıklamadı. Ancak söylentilere göre fiyat-performans odaklı telefonun 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama başlangıç konfigürasyonuna sahip olacağı söyleniyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    Cihazın ayrıca 8 GB + 128 GB ve 8 GB + 256 GB olmak üzere üç farklı versiyonla piyasaya sürüleceğini söylüyor. Modelin bu ayın sonlarında resmiyet kazanması bekleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.