TECNO Pova Curve 5G göz alıcı tasarımı ile ortaya çıktı

TECNO yakında fiyat-performans odaklı yeni bir telefonla karşımıza çıkacak.

Merakla beklenen TECNO Pova Curve 5G hakkında yeni bilgiler geldi.

Şirketten gelen tanıtım afişi ile birlikte cihazın tasarımı netlik kazandı.

TECNO bir süredir Pova serisine ait yeni modeli hakkında çeşitli ipuçları ortaya koyuyor. Daha önce bir videoda cihazın arka tasarımı açıklanmıştı. Fakat henüz resmi isminin ne olacağı konusunda bir açıklama gelmemişti. Birçok kişi söz konusu modelin Pova 7 serisinin bir parçası olacağına inanıyordu.

Marka şimdi cihazın yan tarafını ortaya çıkaran ve TECNO Pova Curve 5G adıyla Hindistan pazarına gireceğini doğrulayan yeni bir tanıtım afişi yayınladı. Merakla beklenen cihazın premium bir tasarıma sahip olacağı ve isminden de anlaşılacağı üzere kavisli bir ekranla karşımıza çıkacağı anlaşıldı.

TECNO Pova Curve 5G nasıl görünecek?

Gizmochina’nın haberine göre ortaya çıkan yeni bir görselde TECNO Pova Curve 5G’nin ince ve modern tasarımı ön plana çıkarılıyor. Merakla beklenen cihaz, kavisli ekranıyla sofistike bir görünüme kavuşacak. Aynı zamanda cilalı yüzeyli ince kenarlarıyla da şık bir görünüme katkı sağlayacak.

Tasarımın unsurlarından biri de markanın henüz detaylandırmadığı turuncu bir alan oluyor. Ayrıca üçgen şeklinde bir LED ve çift kamera modülüne sahip büyük bir fotoğraf setini görmek de mümkün.

Ortaya çıkan görüntüye bakılırsa TECNO Pova Curve 5G, bundan sonra daha rafine ve premium bir görünümle devam etmesi beklenen Pova serisinin tasarımında köklü bir değişiklik getirecek gibi görünüyor.

TECNO şimdilik Pova Curve 5G’nin herhangi bir özelliğini açıklamadı. Ancak söylentilere göre fiyat-performans odaklı telefonun 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama başlangıç konfigürasyonuna sahip olacağı söyleniyor.

Cihazın ayrıca 8 GB + 128 GB ve 8 GB + 256 GB olmak üzere üç farklı versiyonla piyasaya sürüleceğini söylüyor. Modelin bu ayın sonlarında resmiyet kazanması bekleniyor.