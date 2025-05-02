OPPO Reno 14 özellikleri Geekbench’te ortaya çıktı

OPPO'nun ay sonunda tanıtacağı Reno 14 serisi için geri sayım başladı.

Merakla beklenen model kısa süre önce Geekbench veritabanında listelendi.

Dimensity 8400 çipiyle donatılacak modelin 12 GB RAM kapasitesi sunacağı belirtiliyor.

OPPO Reno 14 serisi için geri sayım başladı. Merakla beklenen cihazın bu ayın sonunda Çin’de duyurulması bekleniyor. Son haftalarda cihazla alakalı çeşitli detaylar sızdırılmaya başlandı. Modelin iPhone’ları anımsatan ilgi çekici tasarımı ortaya çıktı.

Standart modelin teknik özellikleri ve tasarımı sızdırıldıktan sonra OPPO Reno 14 şimdi de işlemci, RAM kapasitesi ve işletim sistemi sürümü hakkında bilgiler getiren Geekbench platformunda listelendi. İşte cihazla alakalı ortaya çıkan tüm ayrıntılar…

OPPO Reno 14 teknik özellikleri belli oldu

91Mobiles’ın haberine göre OPPO’nun yeni telefonu Geekbench veritabanında PKZ110 koduyla ortaya çıktı. Listeye göre cihazın anakartı k6899v1_64 kod adına sahip. 2.1 GHz frekansında dört çekirdek, 3 GHz frekansında üç çekirdek ve 3.25 GHz frekansında bir çekirdekten oluşuyor.

Bu donanım ayrıntılarına bakıldığında OPPO Reno 14’ün geçen yılın Aralık ayında duyurulan bir yonga seti olan Dimensity 8400 ile donatılacağı anlaşılıyor. Ayrıca cihazda Mali-G720 MC7 GPU da yer alıyor.

Test edilen modelde 12 GB RAM bulunuyor. Fakat OPPO’nun daha fazla bellek yapılandırmasına sahip başka varyantlarının da olması mümkün diyebiliriz.

Geekbench platformunda yapılan test sonucunda cihaz tek çekirdek testinden 1.612, çok çekirdek testinden ise 6.404 puan aldı.

OPPO Reno 14 serisinde kavisli ekrandan vazgeçilerek düz ekrana geçilmesi bekleniyor. Söylentilere göre periskop kamera, 6.000 mAh batarya ve 80W hızlı şarj gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor.

Sızdırılan görsellerde modellerin iPhone Pro modellerine benzer bir kamera bloğuna ve alüminyum çerçeveye sahip olabileceği belirtiliyor.