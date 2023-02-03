Apple, iPhone 14 Pro ile çekilen bir kısa film yayınladı

Dünya çapında iPhone telefonlarıyla ün kazanan teknoloji devi Apple, 2022 yılında iPhone 14 serisini piyasaya sürdü. Kullanıcılar tarafından oldukça beğeni toplayan iPhone 14 serisi, etkileyici özellikleri sayesinde büyük bir satış başarısına ulaştı. Gelişmiş donanım, yazılım ve kamera özellikleriyle kullanıcıları kalbinden vuran iPhone 14 serisinin Pro modeli ile Hindistan’ın renkli ve hareketli dünyasında bir kısa film çekildi. Film, Apple’ın resmi YouTube kanalında gösterime girdi.

iPhone 14 Pro kamera marifetini bu kısa film ile gösterdi

Apple, iPhone telefonlarıyla çekilmiş birkaç kısa filmi zaten daha önce video akış platformu YouTube’da yayınlamıştı. Yetenekli iPhone’lar ile çekilen filmlerin arasına bir yenisi daha eklendi. YouTube’da gösterime giren 30 dakikalık kısa filmin yönetmen koltuğunda Hintli yönetmen Vishal Bhardwaj oturdu. iPhone 14 Pro model akıllı telefon ile çekilen kısa filme şu açıklama düştü:

”Geleceği kontrol etmeye o kadar takıntılı ki, şu anda en çok değer verdiği şeyi kaybetme riskini alan bir adamın büyülü hikayesi.”

Hindistan’ın renkli, hareketli ve kalabalık dünyasında geçen ”Fursat” adlı kısa filmde iPhone 14 Pro oldukça marifetini göstermiş. Hareketliliğin bol olduğu bazı sahnelerde ya da kamera geçişlerinde cihaz ortaya müthiş bir iş çıkarmış görünüyor. Pek çok izleyici, övgü dolu mesajlarla filmi değerlendiriyor.

Bu kısa film, Apple ve dünyanın çeşitli bölgelerinden film yönetmenleri ile ortaklaşa yayınlanan ve markanın en yeni telefonlarının, bu durumda öne çıkan bir 48 MP çözünürlükte kameraya sahip iPhone 14 Pro’nun yeteneklerini vurgulamak için yayınlanan birkaç filmden biri.

iPhone 14 Pro özellikleri neler?

6,1 inç LTPO Super Retina XDR OLED ekranla karşımıza çıkan iPhone 14 Pro modeli HDR10, 120 Hz yenileme hızı, Dolby Vision desteği, 1179 x 2556 piksel çözünürlük kalitesi ve 2000 nit maksimum parlaklık oranıyla geldi. A16 Bionic (4 nm) işlemciyle çıkan cihaz, iOS 16 işletim sistemine ev sahipliği yapıyor.

128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı sunan iPhone 14 Pro cihazında 6 GB RAM kapasitesi yer alıyor. 48 MP ana kamerayla gelen modelde 12 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı lens bulunuyor. Ön kısımda ise 12 MP’lık bir selfie kamerası sunulmakta.

Diğer özellikler arasında, 5G ağ hizmeti, Bluetooth 5.3 teknolojisi, uydu bağlantısı, Lightning bağlantı giirişi, IP68 sertifikası gibi detaylar yer alıyor. Cihaz 30 watt hızlı şarjlı 3.200 mAh büyüklükte bataryaya sahip.

Apple’ın resmi YouTube kanalında yayınlanan kısa filme buradan ulaşabilirsiniz: