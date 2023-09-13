Apple, iPhone 13 Mini satışlarını sonlandırdı

Apple dün gerçekleştirmiş olduğu Wonderlust etkinliğinde yeni ürünlerini karşımıza çıkardı. Dört modelden oluşan iPhone 15 serisi akıllı telefon ailesi tüm dünyada büyük bir ilgi ile karşılandı. Şirket, her yıl olduğu gibi yine yeni gelen modellerle beraber eski bir cihazının satışlarını sona erdirdi. Apple’ın resmi internet sitesinde iPhone 13 Mini modelinin satışları durduruldu.

Apple’ın 2021 yılında piyasaya sürdüğü kompakt boyutlu bu modeli, hafif yapısı ve kolay kullanımıyla artı puan toplamasına rağmen ne yazık ki dünya genelinde şirketin beklediği ölçüde bir satış grafiği yakalayamadı. Bununla orantılı bir şekilde şirket, geçen yıl piyasaya sürdüğü iPhone 14 serisinde ‘Mini‘ modeline yer vermedi, bunun yerine daha büyük ekran boyutuna sahip iPhone 14 Plus‘ı karşımıza çıkardı. ‘Plus’ seçeneği iPhone 15 serisinde de devam ederken, şirketten ‘Mini’ hayranlarını üzecek o haber geldi…

iPhone 13 Mini için yolun sonu

Apple, iPhone 15 serisi lansmanı sonrasında dikkat çekici bir adım atarak iPhone 13 Mini’nin satışlarını sonlandırdı. Bu durum küçük boyutlu akıllı telefonlardan hoşlanan mobil kullanıcı grubunu hayal kırıklığını uğrattı. 6,1 inçlik temel modele alternatif olarak 5,4 inç ekranla gelen son iPhone’un üretimi durduruldu.

Dolayısıyla artık Apple’dan daha küçük boyutlu bir akıllı telefon satın almayı düşünen kullanıcıların önündeki tek seçenek 3. nesil iPhone SE modeli olacak. Fakat bu modelin amiral gemisi telefonlardaki kadar güçlü bir donanıma sahip olmadığını ve hala daha ‘Home’ tuşuna sahip eski bir tasarımla geldiğini hatırlatmakta yarar var.

Yine de iPhone 13 Mini ile ilgilenen tüketiciler, bir süre daha bu cihazı perakende satış mağazaları aracılığıyla elde etme imkanına sahip olacak. Cihazın şu anda üretimi durdurulmuş ve Apple Store’dan kaldırılmış olsa da halen mağazalar ellerindeki stokları bitirene kadar ürünü satmaya devam edecek. Fakat bunun için tüketicilerin elini çabuk tutması gerekiyor.

iPhone 13 Mini özellikleri

5,4 inç Super Retina XDR OLED ekrana sahip olan kompakt iPhone modeli, 1080 x 2340 piksel çözünürlük kalitesi sunuyor. HDR10 ve Dolby Vision desteğiyle gelen cihazda 1200 nit maksimum parlaklığa yer veriliyor. Öte yandan IP68 sertifikası sayesinde 30 dakika boyunca 6 metreye kadar suya karşı direnç sağlanıyor.

Apple A15 Bionic (5 nm) işlemciden güç alan iPhone 13 Mini’de 4 GB RAM ve 128 GB – 256 GB – 512 GB dahili depolama alanı opsiyonları sunuluyor. 12 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı lensle gelen cihazın ön kısmında ise 12 MP’lık bir selfie kamerası yer alıyor.

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