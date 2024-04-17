Apple, iOS 18 ile Notlar uygulamasına pratik araçlar sunuyor

Teknoloji devi Apple, iPhone cihazları için yeni iOS işletim sistemi güncellemesi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Heyecanla beklenen iOS 18 yazılımı 10 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan WWDC 2024 etkinliğinde kullanıcılara tanıtılacak. iOS 18 ile birlikte Notlar uygulaması, işlerinizi kolaylaştıracak bir dizi yeniliğe sahip olacak.

Apple Insider’ın haberine göre şirket, Notlar uygulamasında ses kayıtlarını saklama ve matematik araçları sunma gibi pratik işlevlere ev sahipliği yapmaya başlayacak. iPhone ve iPad cihazları için gelecek bu yenilik, kullanıcıların işlerinizi kolaylaştırmaya katkıda bulunacak.

Notlar uygulaması bir dizi yenilik ile zenginleştiriliyor

iPhone ve iPad’lerde kullanıcıların pratik bir şekilde not almalarına destek olan Notlar uygulaması, şimdiye kadar yalnızca metin ve görsel desteği sunuyordu. Fakat yeni iOS güncellemesi sonrasında artık uygulamada ses kaydı kullanmak da mümkün hale gelecek. Şirketin üzerinde çalıştığı bu yenilik, özellikle de öğrenciler için ders sırasında not alma işlemini kolaylaştıracak. Daha çok eğitim odaklı düşünülen bu özellik, uygulamayı zenginleştirecek bir unsur olacak.

iOS 18 işletim sistemi ile birlikte Notlar uygulamasına gelen bir diğer yenilik ise iCloud üzerinden tüm cihazlarla senkronizasyon desteği olacak. Bu yenilikle beraber şirket, Apple ekosisteminden daha verimli bir şekilde yararlanarak kullanıcı dostu bir deneyim oluşturacak.

Tüm bunların yanı sıra şirket ayrıca Notlar uygulamasında matematik işlemleri ile ilgili yeni yeteneklerini de sergileyecek. Bu bağlamda kullanıcılar denklem çözme, ölçü birimlerini dönüştürme ve iki boyutlu grafikleri görüntüleme imkanlarına ulaşacak. Öte yandan Hesap Makinesi uygulaması da matematiksel notlara erişmenizi kolaylaştıracak ve Notlar uygulamasıyla daha entegre bir yapıya sahip bürünecek.

iOS 18 için geri sayım başladı

iPhone kullanıcıları tarafından büyük bir heyecanla beklenen iOS 18 işletim sistemi, 10 Haziran tarihine gerçekleşecek olan WWDC 2024 etkinliğinde piyasaya duyurulacak. Geliştiriciler için ilk Beta güncellemesi bu süreçte yayınlanacak. Yılın sonbahar döneminde ise iPhone 16 akıllı telefon ailesinin tanıtılmasıyla beraber iOS 18’in ilk kararlı sürümü piyasaya çıkacak.

Zengin bir kullanıcı deneyimi vaat eden iOS 18, özellikle de yapay zeka konusunda büyük yenilikler vaat ediyor. Kimi sektör analistleri Apple’ın AI yarışında geride kaldığını ileri sürse de güncelleme şimdiden dünya çapında büyük bir merak yaratmış durumda. iOS 18’in yapay zeka yetenekleri çevrimdışı olarak çalışma imkanı sunacak. İnternet bağlantısı olmadığında bile AI özelliklerinden cihazda yerel bir şekilde yararlanmak mümkün olacak.