iPhone 16 satışlarda Apple’ı hayal kırıklığına uğratabilir

Apple’ın yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi bu yılın son çeyreğinde piyasaya sunulacak. Eylül ayında gerçekleştirilmesi beklenen lansman etkinliği için hazırlıklarına devam eden şirket, gelişmiş yapay zeka özelliklerini cihazlarına entegre etmeyi planlıyor. Ancak pazar analistlerinden gelen son tahminlere göre tüm bu yeniliklere rağmen tüketicilerin telefonlarını iPhone 16 ile değiştirme konusunda endişeli bir tavır sergileyeceği vurgulanıyor.

AppleInsider tarafından aktarılan bilgilere göre tüketiciler, Apple’ın yeni amiral gemisi telefonlarının iPhone 15’e benzer bir tasarıma sahip olacağı ve az sayıda yetersiz yapay zeka özelliği içereceği sebebiyle iPhone 16’ya yönelik pek fazla heyecan beslemiyor.

Raporda yer alan detaylar doğrultusunda telefonlarında yükseltme yapacak tüketiciler, daha radikal değişikliklerle karşımıza çıkacağı öne sürülen iPhone 17 serisini bekleyecek. Bu durum Apple adına satışlarda büyük bir hayal kırıklığı yaratabilir.

iPhone 16 tüketicileri pek fazla heyecanlandırmayabilir

Analistlerin tahminlerine göre yeni bir akıllı telefon satın almak ya da cihazlarını yükseltmek isteyen tüketiciler, iPhone 16’ya karşı bazı endişelere sahip olabilir. Bunun sebebi ise cihazda yer alacak yapay zeka işlevlerinin tüketicileri pek fazla etkilemeyeceği ve cihazın tasarım konusunda önemli bir yenilik sunmayacağı olarak görülüyor.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, yeni üretken yapay zeka yeteneklerini iPhone 16 serisiyle birlikte hayatımıza dahil etmeyi planlıyor. Fakat şirketin bu noktada kısıtlı bir zamana sahip olduğu düşünüldüğünde, markanın şimdilik yalnızca temel birtakım AI araçlarını kullanıcılarla buluşturacağı ileri sürülüyor. Dolayısıyla bu durumun tüketicileri pek de memnun etmeyeceği düşünülüyor.

Apple rakiplerine göre oldukça geç kaldı

Apple’ın yapay zeka yeteneklerini iPhone serisine entegre etme konusunda rakiplerine göre oldukça geç kaldığı biliniyor. Samsung’un yeni yapay zeka hizmeti olan Galaxy AI, ilk olarak Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesiyle birlikte hayatımıza girmişti. Daha sonra bu hizmet, yavaş yavaş şirketin diğer cihazlarına da entegre edilmeye başladı.

Apple bu noktada rakiplerine karşı ancak yılın sonbahar döneminde cevap verebilecek. Bunun için şirketin şu anda Google, OpenAI ve Çin pazarı için özel AI hizmetleri sunmak adına Baidu firmalarıyla iletişim halinde olduğu biliniyor.

Ünlü pazar analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 16 ailesinin sınırlı yeniliklerle karşımıza çıkacağını vurgulayarak satışlarda yüzde 15’lik bir düşüş göstereceğini öne sürüyor. Bu kaybın büyük bir kısmının ise Asya pazarından geleceği belirtiliyor.