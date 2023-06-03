Apple iOS 16 benimsenme oranı, yüzde 81 oldu

Teknoloji devi Apple, 2007 yılında ilk iPhone modeli duyurusuyla birlikte akıllı telefon alanında yeni bir dönemi başlatmıştı. iPhone ile birlikte hayatımıza iOS işletim sistemi de dahil oldu. 5 Haziran’da gerçekleştirilecek olan WWDC 2023 etkinliğinde yeni iOS sürümü olan iOS 17’ti duyuracak olan Apple’ın iOS 16 benimsenme oranı da belli oldu.

Teknoloji devi Apple bilindiği üzere Pazartesi günü WWDC 2023 etkinliğini düzenleyecek. Apple’ın bu etkinliğinde yeni yazılım ürünleriyle birlikte, yeni donanım ürünlerini de duyurması planlanıyor. Apple’ın etkinlikte duyuracağı donanım ürünlerini bir kenara bırakarak etkinliğin en büyük duyurularından birisinin iOS’in en yeni sürümü olacak olan iOS 17 olacağını belirtelim.

Apple iOS 16 benimsenme oranı belli oldu

WWDC 2023 etkinliğinde duyurulacak olan iOS 17 ile birlikte, iOS 16 işletim sisteminin sonuna gelinecek. Etkinliğe sadece birkaç gün kala Apple, iOS 16 benimsenme oranı hakkında veri paylaşımı yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre iOS 16 benimsenme oranı yüzde 81 olarak gerçekleşti.

Bu noktada çoğu iOS cihazının iOS 16 işletim sistemiyle çalıştığını söylesek bir hata yapmış olmayız. Apple Developer web sitesinde gösterildiği üzere, tüm iOS cihazlarının yüzde 81’i Eylül 2022’de halka sunulan iOS 16’yı çalıştırıyor. Cihazların yüzde 13’ü hala güvenlik yamaları alan iOS 15’i çalıştırırken, cihazların yalnızca yüzde 6’sı hala eski sürümleri çalıştırıyor. iPad söz konusu olduğunda, tüm iPad’lerin yüzde 71’i iPadOS 16’yı çalıştırırken, yüzde 20’si iPadOS 15’i ve yüzde 9’u işletim sisteminin eski sürümlerini çalıştırıyor.

Apple’ın Developer internet sitesinde son dört yılda satışa sunulmuş olan cihazlara göre filtrelenmiş verilerin de yer aldığını görüyoruz. Yine verilere göre iOS 16, 11 ve üzeri iPhone’ların yüzde 90’ında yüklü ve bu cihazların yalnızca yüzde 2’si iOS 15 veya iOS 16’ya güncellenmedi. iPadOS 16, son dört yılda piyasaya sürülen iPad’lerin yüzde 76’sında çalışıyor ve bu modellerin yalnızca yüzde 6’sı hala iPadOS 15’ten önceki yazılımı kullanıyor.

Apple’ın sevilen mobil işletim sistemlerinden birisi olan iOS 16’nın benimsenme oranları, iOS 15’in geçen yıl Mayıs ayında sahip olduğu oranlara benziyor. Bununla birlikte, iOS 16’nın yayınlandıktan sonraki ilk birkaç ay karşılaştırıldığında, iOS 16’nın benimsenmesinin, iOS 15 işletim sistemine göre çok daha hızlı olduğunu söyleyelim. Buradaki en büyük etkenin ise muhtemelen iPhone’un “Kilit Ekranına” önemli değişiklikler olduğunu söyleyelim. iPhone kullanıcıları söz konusu değişiklikleri deneyimlemek adına cihazlarını iOS 16 sürümüne güncellemek istemiş olabilir.

Son olarak Apple 2023 yılının başlarında iOS 16 işletim sisteminin ilk benimsenme oranını paylaşmıştı. Apple verilerine göre 2023 yılının başında iOS 16 benimsenme oranı yüzde 72 olarak gerçekleşti.