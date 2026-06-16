Katlanabilir iPhone Ultra erteleniyor mu? İddialar asılsız çıktı

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İlk katlanabilir iPhone modelinin 2027 yılına ertelendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

Güvenilir kaynaklar, merakla beklenen cihazın iPhone 18 Pro serisiyle birlikte Eylül 2026'da tanıtılacağına işaret ediyor.

iPhone Ultra modelinin yaklaşık 2.000 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Apple’ın ilk katlanabilir akıllı telefonu olması beklenen iPhone Ultra cihazı ile ilgili belirsizlikler devam ediyor. Son dönemde ortaya çıkan bazı raporlar, merakla beklenen modelin çeşitli teknik sıkıntılardan dolayı ileri bir tarihe ertelendiğine işaret ediyordu.

Fakat güvenilir kaynaklardan gelen son raporlar, Apple ile ilgili tüm bu erteleme dedikodularını kesin bir dille yalanladı. Aktarılan detaylara göre performans canavarı yeni katlanabilir telefonun 2027 yılında piyasaya sürüleceği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu öğrenildi.

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iPhone Ultra modeli Eylül ayında tanıtılacak

MacRumors’un haberine göre Apple’ın ilk katlanabilir telefonu, Eylül 2026’da düzenlenecek olan büyük lansman etkinliğinde iPhone 18 Pro serisiyle beraber piyasaya sürülecek. Serinin standart modeli iPhone 18’in ise 2027’nin ilk yarısında tanıtılması bekleniyor.

Katlanabilir iPhone için mühendislik süreçlerinde yaşanabilecek olası bir aksilik durumunda bile şirketin takvimi en fazla bir ay esneterek satışı Ekim ayına kaydırabileceği iddia ediliyor.

Daha eski raporlar, Apple mühendislerinin özellikle de menteşe dayanıklılığı konusunda katı standartları yakalamakta zorlandığına işaret ediyordu. Ekrandaki katlanma izi sorununun çözüldüğü, ama uzun vadeli kullanım güvenilirliğinin henüz tam olarak optimize edilemediği öne sürülüyordu.

Bununla birlikte Bloomberg analisti Mark Gurman daha önce cihazın iPhone 18 Pro ile aynı anda raflara çıkamayabileceğini belirtmişti. Barclays analisti Tim Long ise tanıtım etkinliği ile resmi satış arasında üç aylık bir boşluk olabileceğini ve cihazın Aralık ayında raflara geleceğini bildirmişti.

Katlanabilir iPhone’da neler bekliyoruz?

Apple tarafından geliştirilen ve uzun yıllardır büyük bir sabırsızlıkla beklenen ilk katlanabilir telefon modelinin 7,8 inç büyüklüğünde bir iç ekrana ve 5,5 inç boyutunda bir dış ekrana sahip olacağı iddia ediliyor.

iPhone Ultra adı altında raflarda boy göstermesi beklenen cihazın, gücünü A20 işlemcisinden alacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte katlanabilir telefonda Face ID yerine ince tasarıma imkan tanıyan Touch ID teknolojisi yer alacak.

Son olarak katlanabilir iPhone’un beklenen satış fiyatı 2.000 dolar seviyesinde tahmin ediliyor. Söylentilerin doğru çıkması halinde cihaz, Türkiye pazarında en az yaklaşık 180.000 TL fiyat bandında satışa çıkabilir.