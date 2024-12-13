Yılın en iyi Apple uygulamaları: İşte 2024 App Store Ödülleri kazananları

2024 App Store Ödülleri kazananları resmen duyuruldu.

Yıla damgasını vuran en iyi iPhone uygulaması Kino oldu.

AFK Journey ise Google Play Store'da olduğu gibi App Store'da da yılın en iyi oyunu seçildi.

Yıla damgasını vuran en iyi Apple uygulamaları belli oldu. Kasım ayı sonunda finalistleri açıklayan Apple nihayet iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV ve bu yıl ilk kez Vision Pro için resmi oyun ve uygulama mağazasında bulunan en iyi hizmetleri onurlandıran 2024 App Store Ödülleri kazananlarını açıkladı.

Yıla damgasını vuran App Store uygulamaları belli oldu

Yılın öne çıkan uygulaması ‘Yılın iPhone Uygulaması’ ödülünü kazanan Kino oldu. Optics tarafından geliştirilen uygulama, sinematografik görüntüleri uzman film yapımcılarının renk ön ayarlarıyla herhangi bir düzenlemeye gerek kalmadan kaydetmenizi sağlayan ve deneyimli film yapımcıları için ayrıntılı ayarlamalar sunan profesyonel bir video kayıt aracı olarak hizmet veriyor.

Google Play Store Ödülleri’nde olduğu gibi App Store ekosisteminde de ‘Yılın iPhone Oyunu’ kategorisinin lideri Farlight Games tarafından geliştirilen AFK Journey oldu. Apple’ın kendi ifadesiyle oyun, “oyunculara aksiyon dolu taktiksel maceralar ve zengin hikayeler sunuyor”.

iPad’de ise ‘Yılın Uygulaması’ ödülünü Moises kazandı. Bu uygulama, müzisyenlerin becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için yapay zeka (AI) kullanan bir aracı olarak sunuluyor. Platform vokalleri ve enstrümanları birbirinden ayırabiliyor, akorları tespit edebiliyor, bir şarkının perdesini değiştirebiliyor, hızı değiştirebiliyor ve parçalara metronom ve tıklama izleri ekleyebiliyor.

2024 App Store Ödülleri kazananları

App Store Ödülleri 2024 kazananlarının tam listesine aşağıdan göz atabilirsiniz:

Apple ayrıca toplumda olumlu değişiklikleri teşvik eden içerik ya da eylemlere sahip oyunları ve uygulamaları bir araya getiren bir kategori olan Kültürel Etki için mansiyon ödüllerini de duyurdu.

Şirkete göre bu yılın kazananları, kullanıcıların entelektüel meraklarını keşfetmelerine olanak tanıdı ve aile ile arkadaşlar arasındaki bağlantıları güçlendirerek daha erişilebilir bir gerçekliği savundu. Ödüle layık görülen platformlar şunlar oldu: