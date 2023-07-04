AnTuTu açıkladı: Haziran ayının en güçlü telefonları

AnTuTu her ay düzenli bir şekilde ayın en iyi telefonlarını açıklamaya devam ediyor. Bu geleneğini yine devam ettiren şirket, Haziran ayının en güçlü telefonları ile karşımıza çıktı. Listede aya damgasını vuran ileri seviye 10 akıllı telefona yer verildi.

Açıklanan sonuçlar, kullanıcılar tarafından resmi AnTuTu uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilen testler ile belirlendi. Haziran ayının öne çıkan akıllı telefonları duyuruldu. İşte o cihazlar…

Haziran ayının en güçlü telefonları açıklandı

Vivo X90s iQOO 11 Pro iQOO 11 ASUS ROG Phone 7 iQOO Neo 8 Pro Red Magic 8 Pro Plus OPPO Find X6 Pro Xiaomi 13 Ultra OnePlus 11 Meizu 20 Pro

AnTuTu’nun açıkladığı Haziran ayının en güçlü telefonları listesinde ilk sırayı Vivo X90s elde etmeyi başarıyor. Burada dikkat çekici bir nokta, ilk beş basamakta 12 GB RAM’e sahip olan tek telefon olması oluyor. Bu da Vivo’nun MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9200 Plus işlemcisinin performansını büyük bir ölçüde optimize ettiğini gözler önüne seriyor. 16 GB RAM ve aynı işlemciye sahip olan iQOO Neo 8 Pro seçeneği ise listede beşinci basamaktan kendine yer buluyor.

AnTuTu listesinde bir diğer dikkat çeken ayrıntı ise Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinin sıralamadaki 10 modelin 8’inde yer alması oldu. Bu sayede çip, Haziran ayının en güçlü telefonları arasında en popüler işlemci olarak karşımıza çıkıyor.

Vivo X90s’in ilk sırada yer aldığı listede ikinci basamağı 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip olan iQOO 11 Pro elde ediyor. Üçüncülüğü ise iQOO 11 alıyor. ASUS tarafından geliştirilen ROG 7 Pro ise dördüncülüğü alıyor.

Vivo X90s özellikleri

Haziran ayının sonlarında piyasaya çıkan Vivo X90s şık tasarımıyla ve güçlü özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. 6,78 inç AMOLED panele ev sahipliğinde bulunan cihazda 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 1.300 nit maksimum parlaklık oranı ve 1260 x 2800 piksel çözünürlük kalitesi bulunuyor.

Haziran ayının en güçlü telefonları arasında zirveye çıkan Vivo X90s, MediaTek Dimensity 9200 Plus işlemciden güç alıyor. Android 13 tabanlı OriginOS 3 kullanıcı arayüzüyle çalışan cihazda 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanı ile 8 GB ve 12 GB RAM kapasitesi taşınıyor.

50 MP ana kamerayla gelen cihazda 12 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı lens bulunuyor. Ön tarafta ise 32 MP selfie kamerası yer alıyor. 120 watt hızlı şarj desteğiyle gelen modelde 4.810 mAh pil kapasitesi karşımıza çıkıyor. Cihaz tam 8 dakikada yüzde 50 şarj dolumuna ulaşıyor.