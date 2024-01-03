AnTuTu açıkladı: Aralık 2023’ün en iyi uygun fiyatlı telefonları

AnTuTu aylık raporlarını internet kullanıcılarıyla paylaşmaya devam ediyor. Platform kısa süre önce Aralık 2023’ün en iyi telefonları listesiyle karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise AnTuTu’dan gelen rapor, Aralık 2023’ün en iyi fiyat-performans telefonları hakkında tüketicilere bilgi veriyor.

Yıla damgasını vuran bütçe dostu telefonlar arasında yapılan bu kıyaslamada birçok kaliteli seçeneğe yer veriliyor. Redmi iki farklı cihazıyla listenin ilk üç basamağını şekillendiriyor. İlk onda ise markanın toplamda dört modeli bulunuyor.

Aralık 2023’ün en iyi uygun fiyatlı telefonları belli oldu

AnTuTu’nun yayınladığı rapora göre Aralık 2023’ün en iyi uygun fiyatlı telefonları arasında kıyasıya bir rekabet dikkat çekiyor. Mediatek tarafından geliştirilen Dimensity 8300 Ultra çipinden güç alan ve 12 GB RAM + 512 GB depolama alanı konfigürasyonuyla gelen Redmi K70E zirvede yer alıyor.

AnTuTu tarafından açıklanan Aralık 2023’ün en iyi uygun fiyatlı telefonları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Redmi K70E – MediaTek Dimensity 8300 Ultra, 12 GB RAM + 512 GB depolama alanı Realme GT Neo5 SE – Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, 16 GB RAM + 1 TB depolama alanı Redmi Note 12 Turbo – Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, 16 GB RAM + 1 TB depolama alanı OPPO Reno11 5G – MediaTek Dimensity 8200, 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı iQOO Z8 – MediaTek Dimensity 8200, 12 GB RAM + 512 GB depolama alanı iQOO Neo 7 SE – MediaTek Dimensity 8200, 12 GB RAM + 512 GB depolama alanı Vivo S17 Pro – MediaTek Dimensity 8200, 12 GB RAM + 512 GB depolama alanı Vivo S18 – Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 12 GB RAM + 512 GB depolama alanı Redmi Note 12T Pro – MediaTek Dimensity 8200 Ultra, 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı Redmi K60E – MediaTek Dimensity 8200, 12 GB RAM + 512 GB depolama alanı

Redmi K70E üstün özellikleriyle öne çıkıyor

Redmi K70 serisinin uygun fiyatlı seçeneği olarak lanse edilen Redmi K70E modeli, tüketicilere üst düzey bir performans vaat ediyor. Bu vaadini AnTuTu raporunda da ispatlamayı başaran şirket, kullanıcı dostu bir deneyime kapı aralayarak performans canavarı bir yapıya ulaşıyor.

16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı opsiyonlarıyla gelen model, 64 MP ana kamerasıyla dikkat çekiyor. 90 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.500 mAh pil kapasitesiyle gücünü daha da artıran marka, 5G bağlantı desteğinin yanı sıra kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan yeni HyperOS arayüzüyle beğeni topluyor.

Redmi K70E teknik özellikleri