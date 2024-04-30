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    Xiaomi’den Messi hayranlarına müjde! Redmi Note 13 Pro+ World Edition duyuruldu

    Xiaomi, Hindistan'daki 10. yılına özel Arjantin Futbol Takımı temalı Redmi Note 13 Pro+ World Edition sürümünü piyasaya duyurdu.
    Redmi Note 13 Pro+ World Edition
    Görsel: Xiaomi

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, performans canavarı akıllı telefonu Redmi Note 13 Pro+’ın Dünya Kupası özel sürümünü piyasaya sürdü. Arjantin Futbol Milli Takımı temalı Redmi Note 13 Pro+ World Edition sürümü Hindistan pazarında duyuruldu. Sınırlı sayıda üretilen cihaz, şirketin Arjantin Futbol Federasyonu ile işbirliği sonucunda hayat buldu.

    2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu olan Arjantin’in renkleriyle tasarlanan bu yeni model, esas olarak şirketin bu yılın Ocak ayında piyasaya sürdüğü standart Redmi Note 13 Pro+ modeliyle tamamen aynı donanımla geliyor. Yani şirket sınırlı sayıda üretilen bu özel sürümde yalnızca tasarım anlamında önemli dokunuşlarda bulunuyor.

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    Xiaomi’nin Hindistan pazarındaki 10. yılını kutlamak için özel olarak tasarladığı bu seçenek, Arjantin Futbol Milli Takımı’nın ana renkleri olan mavi ve beyaz renklerle karşımıza çıkıyor. Arjantin formasından ilham alan çizgili bir tasarıma sahip model, arka tarafta “10” rakamını taşıyor.

    Bu tercih sadece şirketin Hindistan’daki 10. yıl dönümüyle alakalı değil; aynı zamanda dünya futbolunun yaşayan bir efsanesi olarak nitelendirilen ve ayrıca Arjantin’in son Dünya Kupası’nı kazanmasındaki en önemli faktörlerden biri olarak kabul edilen ünlü futbolcu Lionel Messi’nin forma numarasına gönderme yapıyor.

    Beyaz-mavi çizgili bir tasarıma sahip olan Redmi Note 13 Pro+ World Edition arka tarafta sağ üst köşede Arjantin futbol takımının logosunu barındırıyor. Cihazın tasarımındaki tüm unsurlar, takım formasıyla eşleştiriliyor. Örneğin cihazın kamera sensörlerinde altın detayı göze çarpıyor.

    Redmi Note 13 Pro Plus World Edition
    Görsel: Xiaomi

    İlgi çekici bir tasarıma ev sahipliği yapan cihaz, Arjantin futbol takımı logosuna sahip bir şarj cihazıyla kutudan çıkıyor. Kutuda yer alan bir diğer dikkat çeken ayrıntı ise futbol topunu anımsatan ve üzerinde yine “AFA” logosu olan bir SIM çıkarma iğnesi oluyor.

    Şimdilik yalnızca Hindistan pazarında raflara gelecek Redmi Note 13 Pro+ World Edition, 37.999 Hindistan Rupisi karşılığında satılıyor. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 14 bin 700 TL’ye tekabül ediyor.

    Redmi Note 13 Pro+ World Edition özellikleri

    • Ekran: 1,5K çözünürlüğe sahip 6,67 inç kavisli AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7200 Ultra
    • RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 16 MP ön kamera
    • Arka kamera: 200 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens
    • Bağlantı: 5G bağlantısı, IP68, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, stereo ses ve USB-C
    • Batarya kapasitesi: 120 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14 kullanıcı arayüzü

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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