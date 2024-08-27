Android 15’in kararlı sürümü yolda! Çıkış tarihi belli oldu

İlk kez Mayıs ayında Google I/O 2024 etkinliğinde resmi olarak duyurulan Android 15 işletim sistemi Nisan ortasından bu yana Pixel serisi akıllı telefon ailesinde beta sürümleri ile test ediliyor. Ancak Pixel 9 serisi akıllı telefon modellerinin beklenenden daha erken bir tarihte piyasaya sürülmesiyle birlikte normal şartlarda Ağustos ayında yayınlanan güncellemenin ne zaman kararlı sürümüyle kullanıcılarla buluşacağı belirsizlik bir hal almaya başlamıştı.

Ortaya çıkan son raporlar ise merakla beklenen Android 15 işletim sisteminin kararlı sürüm çıkış tarihi ile ilgili yeni bilgiler sunuyor. Heyecan uyandıran güncellemenin ne zaman kullanıcılara ulaşacağı şimdiye kadar büyük bir merak konusuydu. Fakat nihayet Android 15’in Pixel serisi akıllı telefon ailesine halka açık olarak ne zaman geleceği öğrenildi. İşte ayrıntılar…

Android 15’in kararlı sürümü yolda

Android Authority tarafından aktarılan bilgilere göre Android 15 beta programı çıkış ekranı artık yeni bir mesaja ev sahipliği yapıyor. Kullanıcılar bu sayfada cihazı Android 14 işletim sistemine dönecek şekilde biçimlendirmek yerine doğrudan sistemin kararlı sürümünü yüklemek için Ekim ayına kadar bekleyebilecekleri ile ilgili bir mesajla karşılaşıyor. Konuya ilişkin ekran görüntüsünü aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Ortaya çıkan bilgilere göre Android 15 işletim sisteminin çıkış tarihi için Ekim ayı ortasına işaret ediliyor. Güncelleme ilk kez Google tarafından geliştirilen Pixel serisi akıllı telefon ailesinde kullanıcılara sunulacak. Güncellemeyle alakalı net bir tarih belirtilmese de tahminlere göre merakla beklenen yazılım Ekim ayının ilk yarısında karşımıza çıkacak.

Hangi modeller Android 15 güncellemesi alacak?

Bilindiği üzere şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Google Pixel 9 ailesi Android 15 yerine Android 14 işletim sistemiyle piyasaya çıkmıştı. Fakat Ekim ayında yayınlanacak güncellemeyle nihayet cihazlar yeni işletim sisteminden yararlanabilecek. Pixel 6 serisine kadar tüm modeller yeni güncellemeyle uyumlu olacak.

Android 15 işletim sistemi güncellemesinden yararlanacak Google Pixel serisi akıllı telefon modelleri şu şekilde sıralanıyor: