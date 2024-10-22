Android 15 güncellemesi Google telefonlarda can sıkıcı sorunlar çıkarıyor

Google tarafından geliştirilen Android 15 işletim sistemi güncellemesi, önceki sürüme kıyasla birçok yeni özellik ve iyileştirme getiriyor. Fakat ne yazık ki ortaya çıkan son raporlara göre Google Pixel 6 kullanıcıları bu güncelleme nedeniyle bazı can sıkıcı problemlerle karşılaşıyor.

Google Pixel 6 cihazına sahip olan kullanıcılar, Android 15 işletim sistemini cihazlarına yükledikten sonra bazı kritik sorunlarla karşılaştıklarını vurguluyor. Gelen raporlar, güncellemede yer alan birtakım sorunların telefonun kullanılamaz hale gelmesine yol açıyor.

Android 15’teki hata Pixel 6’yı “çalışmaz” hale getiriyor

Sosyal medya kullanıcıları Reddit’te Android 15 güncellemesinin Pixel 6 cihazlarında büyük sorunlar çıkardığını bildiriyor. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre Özel Alan (Private Space) özelliğini açtıktan sonra cihazlarının çalışmayı bıraktığı belirtiliyor.

GegoByte adlı bir kullanıcı, uygulamayı Özel Alan’da açtıktan hemen sonra telefonunun kilitlendiğini gördüğünü belirtiyor. Başka bir kullanıcı ise pil seviyesi yeterli olmasına rağmen cihazın aniden kapandığını aktarıyor.

Her iki raporda da Pixel 6 cihazlarının kitlenme ya da kapanma gibi hatalar gösterdiği söyleniyor. Şu anda ne yazık ki söz konusu hatanın sebebine ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor. Google henüz bununla ilgili bir doğrulamada bulunmasa da şirketin çok yakında soruna çözüm bulmak için kolları sıvayacağı düşünülüyor.

Kullanıcıların güncelleme için biraz daha beklemeleri tavsiye ediliyor

Henüz Android 15 işletim sistemine yükseltme yapmayan Google Pixel 6 kullanıcılarının biraz daha beklemeleri tavsiye ediliyor. Google’ın söz konusu hatayı çözüme kavuşturduktan sonra güncellemenin indirilmesi öneriliyor.

Google Pixel 6 serisi akıllı telefon ailesi, çeşitli türdeki hatalara ve sorunlara aslında pek de yabancı değil. Geçmişte de buna benzer birçok problem ortaya çıkmıştı.

Örneğin Android 14 güncellemesi bazı kullanıcıların depolama alanında sıkışıp kalmasına neden oldu. Fakat ne yazık ki Android 15 güncellemesi daha da ciddi sorunlar yaratacak gibi görünüyor.